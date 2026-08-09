Tâm điểm giao hữu Chelsea vs Johor Darul: Sức hút từ dàn kép phụ của HLV Xabi Alonso Sau chiến thắng 3-0 trước AC Milan, Chelsea đối đầu Johor Darul Ta'zim tại Malaysia. HLV Xabi Alonso sẽ xoay tua toàn bộ đội hình, trao cơ hội cho các nhân tố trẻ.

Lịch thi đấu tiền mùa giải với mật độ dày đặc khiến HLV Xabi Alonso buộc phải tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự. Chỉ 24 giờ sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước AC Milan, Chelsea lập tức bước vào trận giao hữu tiếp theo gặp Johor Darul Ta'zim (JDT) tại sân vận động Sultan Ibrahim (Malaysia) lúc 18h00 ngày 9/8. Đây là cơ hội để vị chiến lược gia người Tây Ban Nha kiểm chứng năng lực của chiều sâu đội hình.

HLV Xabi Alonso sẽ tung đội hình phụ khi Chelsea đối đầu Johor Darul.

Bài toán thể lực và quyết định xoay tua của Xabi Alonso

Thắng lợi 3-0 trước AC Milan đã giúp The Blues lấy lại sự tự tin sau hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Juventus. Ở trận đấu đó, Chelsea thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi hàng công bùng nổ với cú đúp của Joao Pedro cùng bàn thắng từ xa của Moises Caicedo, trong khi hàng thủ không để đối thủ tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho chiến thắng đó là thể lực của các trụ cột. Những nhân tố như Wesley Fofana, Romeo Lavia, Moises Caicedo, Cole Palmer và Joao Pedro đều đã cày ải hơn 85 phút. Thậm chí, dàn hậu vệ biên gồm Marco Palestra, Josh Acheampong và Jorrel Hato cũng rơi vào tình trạng quá tải. Vì vậy, việc làm mới hoàn toàn đội hình xuất phát là yêu cầu bắt buộc đối với Xabi Alonso.

Johor Darul Ta'zim - Thử thách từ đại gia bóng đá Malaysia

Dù chênh lệch về vị thế quốc tế, Johor Darul Ta'zim không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng hàng đầu Malaysia đang có quá trình chuẩn bị tiền mùa giải ấn tượng trước các đại diện Tây Ban Nha, bao gồm trận hòa 0-0 với Elche và chiến thắng 2-0 trước FC Cartagena. Thành tích này tiếp nối phong độ ấn tượng ở mùa giải 2025/26 tại giải quốc nội, nơi JDT ghi tới 117 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 10 lần sau 24 trận.

Phương án chiến thuật và những gương mặt đáng chú ý

Do thiếu hụt lực lượng ở vị trí hậu vệ biên, Chelsea nhiều khả năng sẽ chuyển sang vận hành sơ đồ 3 trung vệ. Đội bóng London dự kiến sẽ chủ động kiểm soát thế trận và khai thác khoảng trống ở hai nách hàng thủ đối phương nhờ sự cơ động của hai wing-back Jamie Gittens và Estevao Willian.

Estevao Willian là cái tên đáng chú ý của Chelsea.

Tài năng trẻ Estevao Willian trở thành tâm điểm chú ý khi được giao vai trò dạt cánh. Tốc độ và kỹ thuật cá nhân của cầu thủ này sẽ là chìa khóa để xé tơi hàng phòng ngự đối phương. Ở phía đối diện, JDT dưới sự dẫn dắt của HLV Xisco Munoz dự kiến tổ chức khối phòng ngự lùi sâu theo sơ đồ 3-5-2, chờ thời cơ phản công nhờ sự sắc bén của tiền đạo Marcos Guilherme.

Đội hình dự kiến và dự đoán

Chelsea: Penders; Sarr, Adarabioyo, Subolaye; Gittens, Essugo, Nicoll-Jazuli, Estevao; Walsh, Satpaev; Delap.

Johor Darul Ta'zim: Hazmi; Baharudin, Israfilov, Cristian; Pasero, Hidalgo, Fazail, Mendez, Corbin-Ong; Guilherme, Bergson.

Xét về mặt lực lượng, dù chỉ sử dụng đội hình gồm nhiều nhân tố dự bị và cầu thủ trẻ, Chelsea vẫn nhỉnh hơn hoàn toàn so với đại diện châu Á. Sự khát khao thể hiện mình của các cầu thủ dự bị dưới thời HLV Xabi Alonso sẽ là động lực để đại diện nước Anh hướng tới một chiến thắng tưng bừng.