Khoảng 20h05’ ngày 16/7/2025, Lê Minh Giáp điều khiển xe ô tô BKS: 30K- 730.12 trên đường Nguyễn Trác (hướng đi khu đô thị Đô Nghĩa). Khi đi đến tòa CT7K - Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội; Giáp ngủ gật nên đã đâm vào 01 xe mô tô đi cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Giáp tỉnh dậy, hoảng loạn nên đạp nhầm vào chân ga làm xe ô tô tăng tốc, đi nhanh về phía trước rồi tiếp tục đâm vào 04 xe mô tô, 02 xe ô tô dừng đỗ ở sát lề đường phải theo hướng di chuyển thì xe dừng lại. Vụ va chạm làm anh Đ.Q.V (sinh năm 1984, trú tại: phường Dương Nội, TP Hà Nội, đang điều khiển mô tô) tử vong tại chỗ; chị L.T.H.G (sinh năm 1995, trú tại: phường Hà Đông, TP Hà Nội; đang điều khiển xe mô tô chở theo 02 con) bị gãy chân; 02 con chị L.T.H.G được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Hà Nội (01 cháu sinh năm 2019 bị xây sát, một cháu sinh năm 2022 bị chấn thương sọ não).

Lê Minh Giáp tại Cơ quan Công an.



Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an phường Dương Nội cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp chính quyền, lực lượng y tế, người dân đưa nạn nhân cấp cứu và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định pháp luật.



Kiểm tra nồng độ cồn của Giáp cho kết quả: 0,861ml/01 lít khí thở và âm tính với ma túy. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tối cùng ngày đã uống rượu cùng bạn bè; sau đó điều khiển ô tô đi về và do buồn ngủ nên đã gây ra tai nạn.



Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Minh Giáp để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.



Hiện Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.