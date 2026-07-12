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    Thể thao 360

    Tam Sư đang dần phá dớp

    Lê Ngọc 12/07/2026 07:58

    Trong lịch sử World Cup chưa bao giờ một đội tuyển nào vô địch khi được dẫn dắt bởi HLV ngoại. Tuy nhiên, “Tam Sư” đang dần phá dớp khi chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel, đã đưa tuyển Anh có mặt tại bán kết sau khi vượt qua đội tuyển Na Uy.

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    Sau 1 tháng tranh tài, cuộc đua vô địch World Cup 2026 đã dần đi tới giai đoạn hạ màn. Sau 2 trận tứ kết đầu tiên, cặp bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha đã được xác định. Hai tấm vé còn lại tham dự vòng bán kết sẽ được phân định sau loạt trận sáng 12/7 giữa Anh và Na Uy và màn đối đầu giữa Argentina với Thụy Sỹ. Trước cuộc chạm trán với Tây Ban Nha, những ai yêu mến đội tuyển Anh rất kì vọng “Tam Sư” sẽ trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới sau 6 thập kỉ chờ đợi. Tuy nhiên, quy luật nổi tiếng ở World Cup có thể sớm buộc tuyển Anh không thể đi đến trận đấu cuối cùng. Đó là chưa có một đội tuyển nào giành chức vô địch với HLV người nước ngoài. Hay nói cách khác, tất cả các nhà vô địch khi nâng cao cúp vàng thế giới đều có đặc điểm chung là được dẫn dắt bởi HLV nội. Quy luật này đã đúng từ VCK World Cup đầu tiên vào năm 1930 khi Uruguay đăng quang cùng HLV nội là Alberto Suppici. Và ở VCK World Cup cách đây 4 năm tại Qatar, Argentina cũng đăng quang cùng HLV nội Lionel Scaloni. Song tại kỳ World Cup lần này, Anh đang tràn trề hy vọng vượt qua cái dớp này, khi họ vừa đánh bại Na Uy để giành vé tứ kết.

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    Na Uy đang là bất ngờ nhất tại World Cup 2026. Bởi lẽ, sau thất bại 1-4 trước Pháp, thầy trò HLV Stale Solbakken lần lượt đánh bại Bờ Biển Ngà và đặc biệt là Brazil để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup. Erling Haaland tiếp tục chứng minh đẳng cấp với cú đúp vào lưới Selecao, trong khi Martin Odegaard và Sander Berge giúp Na Uy duy trì thế trận giàu năng lượng ở tuyến giữa. Với những gì hiện có, hàng công của đội bóng Bắc Âu trở nên khó lường hơn. Đặc biệt, sự bùng nổ của Erling Haaland vào những thời điểm quyết định, sẽ buộc đội tuyển Anh phải hết sức đề phòng. Tuy nhiên vào rạng sáng 12/7, Erling Haaland không thể tiếp tục đưa Na Uy đi tiếp, khi đội bóng của anh gục ngã trước “Tam Sư” sau 120 phút thi đấu.

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    Bước vào trận đấu, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng với tốc độ trận đấu ở mức trung bình. Tuyển Anh chủ động kiểm soát bóng nhưng vấp phải hàng phòng ngự lùi sâu, bọc lót kín kẽ của Na Uy. Phải đến phút 36, bước ngoặt trận đấu mới xuất hiện từ sai lầm của Harry Kane. Tận dụng pha mất bóng của thủ quân tuyển Anh, Na Uy tổ chức phản công nhanh. Andreas Schjelderup tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp hạ gục thủ môn Jordan Pickford, mở tỉ số 1-0 cho Na Uy. Sau bàn thua, “Tam Sư” tràn lên tấn công mạnh mẽ. Đúng vào phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Jude Bellingham tỏa sáng với pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chéo góc hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. Tuyển Anh sau đó bị trọng tài từ chối một bàn thắng của Harry Kane, khi xác định tiền đạo này rơi vào thế việt vị.

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    Bước sang hip hai, HLV Tuchel thc hin hàng lot sthay đổi nhân skhi tung Bukayo Saka và Eberechi Eze vào sân nhm gia tăng sc ép. Phút 55, Torbjorn Heggem đệm bóng cn thành tung lưới tuyn Anh, nhưng công nghVAR đã tchi bàn thng này do Erling Haaland phm li trước đó. Na Uy sau đó suýt nâng tskhi David Moller Wolfe đánh đầu di xà ngang phút 76. Không bên nào ghi thêm bàn thng trong thi gian chính thc, buc hai đội phi bước vào hip ph. Skhác bit xut hin ngay phút 93 ca hip phthnht. Morgan Rogers thc hin cú sút xa uy lc khiến thmôn Orjan Nyland không thbt dính bóng, to điu kin cho Jude Bellingham p vào đá bi cn thành, nâng tslên 2-1 cho tuyn Anh. Đây cũng là tscui cùng ca trn đấu. Vi chiến thng này, tuyn Anh sẽ đối đầu vi đội giành chiến thng trong trn tkết gia Argentina và Thy Sĩ sp din ra vào lúc 8h ngày 12/7 (giHN).

    Lê Ngọc Lê Ngọc

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