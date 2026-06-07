Thể thao 360 Tam Sư đi tiếp Đụng độ đồng chủ nhà Mexico toàn thắng từ đầu giải, đội tuyển Anh đã có một trận đấu trên cả mong đợi. Với chiến thắng 3-2, “Tam Sư” đã giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

Mexico bước vào trận đấu với Anh sau hành trình rất ấn tượng tại World Cup 2026. Đại diện CONCACAF thể hiện sự chắc chắn ngay từ vòng bảng, duy trì lối chơi kỷ luật, thực dụng và biết cách kiểm soát những thời điểm quan trọng. Việc vượt qua vòng bảng với hình ảnh ổn định giúp Mexico có thêm sự tự tin khi bước vào giai đoạn knock-out.

Ở vòng 1/16, Mexico tiếp tục cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm, khi đánh bại Ecuador. Dù không phải lúc nào cũng kiểm soát bóng áp đảo, họ vẫn biết cách tạo ra khác biệt nhờ khả năng tận dụng cơ hội và nền tảng phòng ngự chắc chắn. Đây là điểm mạnh quan trọng giúp Mexico trở thành đối thủ không dễ bị khuất phục. Đặc biệt, Mexico là đội bóng chơi kỷ luật nhất World Cup năm nay và cộng với với sự cổ vũ của khán giả nhà và “vũ khí” Azteca, sẽ là điểm tựa để HLV Aguirre tin tưởng có thể tạo nên địa chấn trong màn đối đầu với “Tam Sư”. Tuy nhiên, sự khác biệt của những ngôi sao bên phía tuyển Anh, Mexico đành phải dừng chân ở vòng 1/8.

Về phía đội tuyển Anh, “Tam Sư” cũng đang có hành trình thuyết phục tại vòng bảng. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel khởi đầu mạnh mẽ trước Croatia, sau đó có trận đấu chặt chẽ với Ghana trước khi vượt qua Panama để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên vòng knock-out, Anh lại suýt chút nữa bị CHDC Congo đá bay ra khỏi World Cup. "Tam Sư" bị dẫn trước tới tận phút 75 cho tới khi Harry Kane tỏa sáng với 2 bàn thắng liên tiếp để ngược dòng thắng 2-1. Dù thắng, màn trình diễn của Anh vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Họ chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên sau 30 phút thi đấu và gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của CHDC Congo. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng kinh nghiệm ở các trận đấu lớn vẫn là điểm tựa quan trọng của đội bóng xứ sương mù. Trước màn đối đầu với Mexico, Anh được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và khả năng tạo đột biến. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka đều là những ngôi sao có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc siêu sao. Và sáng ngày 6/7 ngôi sao sáng nhất là Jude Bellingham đã đưa “Tam Sư” vào tứ kết.

Mexico và Anh đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng đúng nghĩa, với màn rượt đuổi liên tục trong cả 2 hiệp đấu. Dù khởi đầu khá thận trọng, song cả 2 đội vẫn có nhiều pha bóng đe dọa khung thành đối phương. Và đội tuyển Anh là đội mở bàn thắng trước do công của Bellingham. Không chỉ ghi bàn mở tỉ số, ngôi sao thuộc biên chế của Real Madrid liên tiếp tận dụng khoảng trống để ghi hai bàn thắng cho ĐT Anh. Sau đó, Quinones có pha dứt điểm quyết đoán để giúp ĐT Mexico rút ngắn tỉ số ở phút 42. Sau khi có bàn thắng, ĐT Mexico liên tục có những tình huống hãm thành nguy hiểm. Trong thời gian bù giờ, Raul Jimenez có liên tiếp hai pha dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể ghi bàn gỡ hòa cho ĐT Mexico. Sang hiệp hai, ĐT Anh gặp bất lợi khi Quansah phải nhận thẻ đỏ ở phút 54. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, ĐT Anh được hưởng phạt đền và Harry Kane thực hiện thành công cú sút, giúp Tam Sư tái lập cách biệt hai bàn. Song cũng chính Harry Kane làm tuyển Anh phải chịu áp lực cực lớn trong thời gian còn lại, bởi pha phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền cho ĐT Mexico. Raul Jimenez thực hiện thành công cú sút mang về bàn rút ngắn tỉ số ở phút 69. Trong thời gian còn lại, Mexico tạo áp lực khủng khiếp lên khung thành của đội tuyển Anh, nhưng sự chắc chắn của hàng phòng ngự, đội tuyển Anh bảo toàn chiến thắng 3-2 và giành quyền vào tứ kết.