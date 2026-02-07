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    Tam Sư thoát hiểm

    Lê Ngọc 02/07/2026 04:51

    Đội tuyển Anh bị CHDC Congo dẫn trước ngay ở phút thứ 7, phải tới phút thứ 75, nhờ vào sự tỏa sáng của chân sút chủ lực Harry Kane, "Tam Sư" thoát hiểm bằng một cú ngược dòng, để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

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    Anh bước vào vòng 1/16 vi vtrí đầu bng L, Tam Sư” giành được 7 đim sau 3 trn vòng bng. Tuy vy ngoi trtrn thng Croatia, màn trình din ca các hc trò HLV Thomas Tuchel chưa thc sthuyết phc trong 2 trn đấu vi Ghana và Panama. Nhưng không thphnhn, Anh hin ti thc dng và rt hiu qu, Tam Sư” có thkhông chơi tưng bng nhưng vn có được điu mong mun đó là chiến thng. Đây cũng là mc tiêu cao nht ca Thomas Tuchel đặt ra khi tiếp qun chiếc ghế HLV trưởng đội bóng xsSương mù. Dưới bàn tay ca chiến lược gia người Đức, Anh hin ti shu nhiu ngôi sao có thta sáng nhng thi đim quyết định. Hbây gikhông còn quá phthuc vào Harry Kane. Chc chn ti vòng 1/16, thy trò Tuchel scó cách để "gii mã" ththách mang tên CHDC Congo, đội bóng đã làm cho 2 đại gia Bồ Đào Nha và Colombia vt vti vòng đấu bng va qua, để giành vé đi tiếp. Tuy vy vi stỏa sáng đúng lúc ca chân sút chlc Harry Kane, Tam Sư” đã khut phc được đội bóng đến từ châu Phi để giành quyn đi tiếp.

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    Bên kia chiến tuyến, CHDC Congo phi chti lot cui mi có vé đi tiếp trong tư cách là đội xếp th3 xut sc nht. Nhưng điu đó không có nghĩa, CHDC Congo kém ci, đại din châu Phi tng khiến Bồ Đào Nha hòa mui mt ngày ra quân và buc Colombia cht vt mi kiếm được 3 đimvòng đấu bng. Đặc bit, đội hình ca CHDC Congo không thxem thường, khi hshu nhiu cu thủ đã và đang chơi Ngoi hng Anh, tiêu biu trong số đó có Tuanzebe, Masuaku, Wissa hay Wan-Bissaka. Trên hàng công ngôi sao đang chinh chiến ti châu Âu slà ngòi n đáng gm, sn sàng trng pht nhng sai lm ca hàng thtuyn Anh. phía dưới, schc chn tAaron Wan-Bissaka hay Chancel Mbemba sn sàng biến thành bc tường bê tông, khiến cho bt chàng công nào cũng phi nn lòng. Tuy nhiên, trước mt đội tuyn Anh mang cht thép ca người Đức, Congo đã phi dng bước vòng 1/16, khi bị đối thli ngược dòng.

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    Bị đánh giá thp hơn đối thrt nhiu màn đối đầu vi tuyn Anh vòng 1/16, CHDC Congo gây bt ngln khi chủ động ép sân ngay sau tiếng còi khai cuc. Ngay phút th7, Brian Cipenga đón đường lt cánh ca đồng đội, đỡ bóng gn gàng ri dt đim căng vào góc hp, đánh bi thmôn Jordan Pickford để mtscho đại din châu Phi. Nhn bàn thua sm, tuyn Anh nlc đẩy cao đội hình. Tuy nhiên Congo vi li chơi áp sát giàu thlc, cùng sxut sc ca thmôn Lionel Mpasi đã làm nn lòng các ngôi sao ca Tam Sư” như Jude Bellingham và Marcus Rashford. Suýt chút na Yoane Wissa nâng cách bit lên 2-0 cho CHDC Congo nếu cú đệm bóng ca anh không b ct dc tchiphút 42.

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    Bước sang hip 2, vi hàng lot thay đổi nhân s, song tuyn Anh hoàn toàn bế tc trong 30 phút đầu hip 2. Phi đến phút 75, Tam Sư” mi có bàn quân bình ts. Anthony Gordon thc hin đường chuyn bóng chun xác để Harry Kane đánh đầu cn thành chun xác, ghòa 1-1 cho tuyn Anh. Tiếp đà hưng phn, đội bóng đến txsSương mù tiếp tc gia tăng áp lc nght thlên phn sân đối phương. Đến phút 86, Harry Kane mt ln na ta sáng vi pha đi bóng quyết đoán xâm nhp vòng cm ri dt đim tung nóc lưới thmôn Mpasi, n định chiến thng 2-1 cho "Tam Sư". Ngược dòng chiến thng trước CHDC Congo, Tam Sư” giành quyn đi tiếp vào vòng 16 đội gp đồng chnhà Mexico để tranh vé tkết.

    Lê Ngọc Lê Ngọc

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