Thể thao 360 Tam Sư thoát hiểm Đội tuyển Anh bị CHDC Congo dẫn trước ngay ở phút thứ 7, phải tới phút thứ 75, nhờ vào sự tỏa sáng của chân sút chủ lực Harry Kane, "Tam Sư" thoát hiểm bằng một cú ngược dòng, để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Anh bước vào vòng 1/16 với vị trí đầu bảng L, “Tam Sư” giành được 7 điểm sau 3 trận vòng bảng. Tuy vậy ngoại trừ trận thắng Croatia, màn trình diễn của các học trò HLV Thomas Tuchel chưa thực sự thuyết phục trong 2 trận đấu với Ghana và Panama. Nhưng không thể phủ nhận, Anh hiện tại thực dụng và rất hiệu quả, “Tam Sư” có thể không chơi tưng bừng nhưng vẫn có được điều mong muốn đó là chiến thắng. Đây cũng là mục tiêu cao nhất của Thomas Tuchel đặt ra khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội bóng xứ sở Sương mù. Dưới bàn tay của chiến lược gia người Đức, Anh hiện tại sở hữu nhiều ngôi sao có thể tỏa sáng ở những thời điểm quyết định. Họ bây giờ không còn quá phụ thuộc vào Harry Kane. Chắc chắn tại vòng 1/16, thầy trò Tuchel sẽ có cách để "giải mã" thử thách mang tên CHDC Congo, đội bóng đã làm cho 2 đại gia Bồ Đào Nha và Colombia vất vả tại vòng đấu bảng vừa qua, để giành vé đi tiếp. Tuy vậy với sự tỏa sáng đúng lúc của chân sút chủ lực Harry Kane, “Tam Sư” đã khuất phục được đội bóng đến từ châu Phi để giành quyền đi tiếp.

Bên kia chiến tuyến, CHDC Congo phải chờ tới loạt cuối mới có vé đi tiếp trong tư cách là đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa, CHDC Congo kém cỏi, đại diện châu Phi từng khiến Bồ Đào Nha hòa muối mặt ở ngày ra quân và buộc Colombia chật vật mới kiếm được 3 điểm ở vòng đấu bảng. Đặc biệt, đội hình của CHDC Congo không thể xem thường, khi họ sở hữu nhiều cầu thủ đã và đang chơi ở Ngoại hạng Anh, tiêu biểu trong số đó có Tuanzebe, Masuaku, Wissa hay Wan-Bissaka. Trên hàng công ngôi sao đang chinh chiến tại châu Âu sẽ là ngòi nổ đáng gờm, sẵn sàng trừng phạt những sai lầm của hàng thủ tuyển Anh. Ở phía dưới, sự chắc chắn từ Aaron Wan-Bissaka hay Chancel Mbemba sẵn sàng biến thành bức tường bê tông, khiến cho bất cứ hàng công nào cũng phải nản lòng. Tuy nhiên, trước một đội tuyển Anh mang chất thép của người Đức, Congo đã phải dừng bước ở vòng 1/16, khi bị đối thủ lội ngược dòng.

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều ở màn đối đầu với tuyển Anh ở vòng 1/16, CHDC Congo gây bất ngờ lớn khi chủ động ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 7, Brian Cipenga đón đường lật cánh của đồng đội, đỡ bóng gọn gàng rồi dứt điểm căng vào góc hẹp, đánh bại thủ môn Jordan Pickford để mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Nhận bàn thua sớm, tuyển Anh nỗ lực đẩy cao đội hình. Tuy nhiên Congo với lối chơi áp sát giàu thể lực, cùng sự xuất sắc của thủ môn Lionel Mpasi đã làm nản lòng các ngôi sao của “Tam Sư” như Jude Bellingham và Marcus Rashford. Suýt chút nữa Yoane Wissa nâng cách biệt lên 2-0 cho CHDC Congo nếu cú đệm bóng của anh không bị cột dọc từ chối ở phút 42.

Bước sang hiệp 2, với hàng loạt thay đổi nhân sự, song tuyển Anh hoàn toàn bế tắc trong 30 phút đầu hiệp 2. Phải đến phút 75, “Tam Sư” mới có bàn quân bình tỉ số. Anthony Gordon thực hiện đường chuyền bóng chuẩn xác để Harry Kane đánh đầu cận thành chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. Tiếp đà hưng phấn, đội bóng đến từ xứ sở Sương mù tiếp tục gia tăng áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương. Đến phút 86, Harry Kane một lần nữa tỏa sáng với pha đi bóng quyết đoán xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Mpasi, ấn định chiến thắng 2-1 cho "Tam Sư". Ngược dòng chiến thắng trước CHDC Congo, “Tam Sư” giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội gặp đồng chủ nhà Mexico để tranh vé tứ kết.