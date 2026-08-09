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    Tân binh Carlos Espi lập công giúp Real Madrid thắng sát nút Ferencvaros 2-1 ở Budapest

    Đại Ngàn09/08/2026 05:22

    Real Madrid vượt qua Ferencvaros với tỷ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Mario Rivas và Carlos Espi, trong ngày Bernardo Silva ra mắt ấn tượng ở tuyến giữa.

    Màn đọ sức giữa Real Madrid và Ferencvaros trên sân Groupama Arena tại Budapest đã khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 nghiêng về phía đại diện Tây Ban Nha. Trong một trận giao hữu mang tính thử nghiệm chiến thuật cao, dàn cầu thủ trẻ cùng các tân binh dưới sự chỉ đạo của HLV Jose Mourinho đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để vượt qua nhà vô địch Hungary.

    Mario Rivas giúp Real có bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty Images.
    Mario Rivas giúp Real có bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty Images.

    Sự bùng nổ của các nhân tố trẻ trong hiệp một

    Bước vào cuộc chạm trán trên đất Hungary, Real Madrid chủ động cất nhiều trụ cột để trao cơ hội xuất phát cho các tài năng trẻ từ học viện. Tiền vệ Arda Guler được giao vai trò nhạc trưởng điều tiết lối chơi. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Ferencvaros bằng những đường chuyền sắc bén cùng kỹ năng xử lý bóng biến hóa, giúp Real Madrid làm chủ hoàn toàn thế trận ngay từ những phút đầu.

    Bất chấp nỗ lực tổ chức phòng ngự kiên cường của đội chủ nhà, sức ép dồn dập từ đại diện Tây Ban Nha rốt cuộc đã mang lại thành quả. Phút 41, từ quả tạt chính xác trên chấm phạt góc của Alexis Ciria, trung vệ trẻ Mario Rivas chọn vị trí thông minh và bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Real Madrid.

    Niềm vui của tân binh Carlos Espi khi ghi bàn.
    Niềm vui của tân binh Carlos Espi khi ghi bàn.

    Tân binh Carlos Espi lên tiếng và những mảnh ghép mới

    Ngay đầu hiệp hai, ban huấn luyện Real Madrid tiến hành hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm kiểm chứng chiều sâu lực lượng. Sự xuất hiện của Carlos Espi lập tức mang lại sự hiệu quả. Phút 49, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Federico Valverde, tiền đạo tân binh này tung dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0, khẳng định bản năng chớp thời cơ ấn tượng.

    Không chấp nhận thất bại dễ dàng trên sân nhà, Ferencvaros dâng cao đội hình đáp trả. Phút 57, Kristoffer Zachariassen chọc khe tinh tế để Kenan Kodro dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đại diện Hungary.

    Khoảng thời gian còn lại của trận đấu ghi dấu ấn đậm nét về mặt thử nghiệm nhân sự từ Real Madrid. Tân binh Bernardo Silva có màn ra mắt trong màu áo trắng khi thi đấu vô cùng điềm tĩnh, giữ nhịp và phân phối bóng nhịp nhàng ở khu vực giữa sân. Bên cạnh đó, việc xếp Trent Alexander-Arnold đá ở vị trí tiền vệ mỏ neo cũng đem lại những tín hiệu chuyên môn đầy hứa hẹn.

    Chi tiết trận đấu giữa Ferencvaros và Real Madrid

    Thông tinChi tiết
    Tỷ số chung cuộcFerencvaros 1-2 Real Madrid
    Cầu thủ ghi bànKenan Kodro (57') – Mario Rivas (41'), Carlos Espi (49')
    Địa điểm diễn raSân vận động Groupama Arena (Budapest)

    Dù Ferencvaros gia tăng sức ép đáng kể ở những phút bù giờ, hàng thủ Real Madrid vẫn duy trì sự tập trung cần thiết để bảo toàn thắng lợi 2-1. Chiến thắng sát nút này giúp Real Madrid có thêm những đánh giá quý giá về lực lượng trước khi bước vào chiến dịch mùa giải mới.

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      Tân binh Carlos Espi lập công giúp Real Madrid thắng sát nút Ferencvaros 2-1 ở Budapest
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