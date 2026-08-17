Tân binh Christos Tzolis tỏa sáng rực rỡ giúp Arsenal đè bẹp Man City 3-0 tại Siêu cúp Anh Màn ra mắt bùng nổ của tân binh 34 triệu bảng Christos Tzolis với hai kiến tạo đẳng cấp đã giúp Arsenal đè bẹp Man City 3-0 để nâng cao Siêu cúp Anh.

Khi Arsenal lựa chọn chiêu mộ Christos Tzolis từ Club Brugge với giá 34 triệu bảng thay vì theo đuổi thương vụ bom tấn Vinicius Junior, nhiều ánh mắt nghi ngờ đã hướng về HLV Mikel Arteta. Tuy nhiên, 90 phút trong trận tranh Siêu cúp Anh tại Cardiff đã đập tan mọi hoài nghi, khi ngôi sao 24 tuổi người Hy Lạp có màn chào sân rực rỡ để mang về chiến thắng 3-0 áp đảo trước Man City.

Christos Tzolis vừa toả sáng cho Arsenal. Ảnh: Arsenal.

Hai khoảnh khắc thiên tài làm nổ tung sân đấu

Không mất nhiều thời gian để thích nghi với nhịp độ chơi bóng đỉnh cao, Tzolis chứng minh anh không chỉ là phương án xoay tua mà đã sẵn sàng trở thành ngòi nổ hàng đầu trên hàng công của "Pháo thủ". Dấu ấn đầu tiên đến từ tình huống tổ chức tấn công đầy bài bản: từ quả tạt bóng xoáy của Martin Odegaard bên hành lang phải, Tzolis chọn vị trí thông minh ở cột xa rồi tung đường đánh đầu chuyền bóng chiến thuật vừa tầm cho Kai Havertz dứt điểm ở cự ly gần, đánh bại thủ thành Gianluigi Donnarumma để khai thông thế bế tắc.

Đỉnh cao trong màn trình diễn của tuyển thủ Hy Lạp xuất hiện ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Nhận bóng trong thế bị vây ráp, Tzolis tự tin xử lý trước khi tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Man City, đặt người đội trưởng Odegaard vào tư thế hoàn toàn trống trải. Cựu danh thủ Pat Nevin đã phải thốt lên trên sóng BBC Radio 5Live: "Một đường chuyền thiên tài. Tzolis đã giúp Odegaard có đủ thời gian để bình tĩnh trước khi đưa bóng vào lưới trống."

Mảnh ghép chiến thuật lý tưởng của Mikel Arteta

Bên cạnh hai pha kiến tạo trực tiếp, các chỉ số thống kê sau trận đấu đã khắc họa một bức tranh toàn diện về sức ảnh hưởng của cầu thủ chạy cánh này. Trong 90 phút thi đấu, Tzolis có 42 lần chạm bóng, tạo ra 3 đường chuyền quyết định và 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đáng chú ý, tỷ lệ tạt bóng chính xác đạt 100% của anh là con số ấn tượng đối với một cầu thủ thi đấu ở hành lang biên trong trận ra mắt.

Không dừng lại ở mặt trận tấn công, Tzolis còn đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe của Mikel Arteta về khả năng chuyển trạng thái và hỗ trợ phòng ngự với 5 tình huống can thiệp thành công. Sự nhiệt huyết và tư duy chơi bóng thông minh của anh đã giúp Arsenal duy trì áp lực tầm cao liên tục, khiến hệ thống của Man City rơi vào trạng thái mất phương hướng.

Arsenal vừa vô địch Siêu cúp Anh. Ảnh: Arsenal.

Màn hủy diệt 3-0 trước Man City không chỉ mang về chiếc danh hiệu đầu tiên trong mùa giải cho phòng truyền thống của Arsenal, mà còn gián tiếp giáng một đòn đau vào giai đoạn khởi đầu của HLV Enzo Maresca bên phía đối diện. Với màn ra mắt bùng nổ từ Christos Tzolis, đội bóng chủ sân Emirates đã gửi lời thách thức đanh thép đến phần còn lại của giải đấu trên hành trình chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh.