Tân binh Dastan Satpayev của Chelsea được đánh giá vượt trội so với Liam Delap HLV Rafael Urazbakhtin tin tưởng thần đồng 17 tuổi Dastan Satpayev sở hữu tốc độ và sự linh hoạt vượt trội để sớm khẳng định vị trí tại Chelsea.

Dù chỉ vừa mới đặt chân đến Stamford Bridge, tiền đạo 17 tuổi Dastan Satpayev đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bằng phong độ ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải. Cựu thuyền trưởng của anh tại Kairat, ông Rafael Urazbakhtin, không ngần ngại khẳng định tài năng trẻ người Kazakhstan sở hữu bộ kỹ năng ấn tượng hơn cả chân sút Liam Delap.

Màn khởi đầu hứa hẹn của thần đồng 17 tuổi

Chelsea đã hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Satpayev từ tháng 2/2025 với mức phí khoảng 4 triệu euro. Tuy nhiên, do các quy định khắt khe về chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên quốc tế, tiền đạo trẻ này chỉ chính thức gia nhập đại diện thành London trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Satpayev nhận được nhiều kỳ vọng. Ảnh: Getty Images.

Không mất nhiều thời gian để hòa nhập, Satpayev đã tạo nên dấu ấn đậm nét ngay ở đợt du đấu tiền mùa giải. Trong trận đá chính gặp Sydney Wanderers, chân sút người Kazakhstan chỉ cần đúng 6 phút để ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, ở cuộc đối đầu với Tottenham, anh tiếp tục được HLV trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế Estevao, chứng minh sự tin tưởng mà ban huấn luyện dành cho mình.

Phân tích chuyên môn: Satpayev vượt trội hơn Delap ở điểm nào?

Bên cạnh phong độ trên sân, phát biểu từ người thầy cũ Rafael Urazbakhtin càng làm tăng thêm sự kỳ vọng dành cho Satpayev. Khi phân tích về mặt nhân sự và lối chơi của Chelsea, HLV Urazbakhtin đã đưa ra những so sánh trực diện giữa học trò cũ và tiền đạo Liam Delap.

"Họ có một tiền đạo là Delap. Theo ý kiến của tôi, Dastan mạnh mẽ hơn. Cậu ấy trẻ hơn, nhanh hơn", HLV Urazbakhtin nhận định. "Delap có thể có nhiều kinh nghiệm hơn nhờ thời gian thi đấu tại Championship và Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Dastan lại có lợi thế về tốc độ, thể lực bền bỉ và tính đa năng. Trong khi Delap là mẫu trung phong thuần túy, tôi đánh giá cao sự linh hoạt của Dastan hơn."

Lộ trình phát triển tại Stamford Bridge

Sự hiện diện của Satpayev mang đến một làn gió mới cho hàng công Chelsea. Đáng chú ý, ban lãnh đạo đội bóng thành London không có ý định đem tiền đạo trẻ này đi cho mượn ngay lập tức mà muốn giữ anh lại đội một để đẩy nhanh quá trình hòa nhập.

HLV Urazbakhtin tiết lộ thêm về cuộc trao đổi với bộ phận tuyển trạch của Chelsea: "Khi chúng tôi đến Chelsea tập luyện, chúng tôi đã thảo luận trực tiếp với họ. Kế hoạch của The Blues là giữ Dastan ở lại đội bóng bằng mọi giá và trao cho cậu ấy thời gian thi đấu phù hợp để thích nghi tốt nhất với môi trường bóng đá đỉnh cao."

Với bộ kỹ năng toàn diện, tốc độ ấn tượng cùng sự hậu thuẫn từ ban huấn luyện, Dastan Satpayev đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một nhân tố bứt phá của Chelsea trong mùa giải tới.