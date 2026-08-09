Tân binh Youri Tielemans ra mắt ấn tượng, cùng Bruno Fernandes nâng tầm tuyến giữa Man Utd Vào sân từ băng ghế dự bị ở trận hòa PSG 1-1, tân binh Youri Tielemans ngay lập tức tạo nên sự ăn ý hứa hẹn cùng Bruno Fernandes tại tuyến giữa Man Utd.

Tân binh Youri Tielemans đã chính thức có màn chào sân trong màu áo Manchester United ở cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain diễn ra tại Gothenburg. Trận giao hữu khép lại với tỷ số hòa 1-1, nhưng điểm sáng lớn nhất mà đại diện nước Anh thu hoạch được chính là màn trình diễn tích cực của tiền vệ người Bỉ sau khi xuất hiện ở hiệp hai.

Tielemans có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Manchester United.

Sự kết hợp hứa hẹn giữa Tielemans và Bruno Fernandes

Tiền vệ 29 tuổi gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào tháng 7 vừa qua sau khi Manchester United kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng từ Aston Villa. Do bận tham dự World Cup cùng đội tuyển Bỉ, Tielemans tập trung muộn hơn các đồng đội tại Carrington vào cuối tháng trước và được HLV Michael Carrick tung vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế cho Andrey Santos.

Đáng chú ý, Tielemans được đưa vào sân cùng thời điểm với đội trưởng Bruno Fernandes. Ngay lập tức, nhịp điệu chơi bóng của tuyến giữa Manchester United trở nên mượt mà và linh hoạt hơn. Khả năng quan sát không gian, phân phối bóng nhanh và kiểm soát nhịp độ của Tielemans đã bù trừ hoàn hảo cho lối chơi sáng tạo, giàu tính đột biến của Fernandes.

Sự ăn ý tức thì giữa hai tiền vệ này đã tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cổ động viên "Quỷ đỏ" không giấu được sự háo hức khi chứng kiến bộ đôi này sát cánh. Mẫu cầu thủ sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại như Tielemans được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán thiếu sáng tạo ở tuyến giữa mà Manchester United gặp phải trong các mùa giải gần đây.

Bước chạy đà cho chiến dịch Ngoại hạng Anh 2026-27

Sau cuộc thử nghiệm chất lượng trước PSG tại Thụy Điển, thầy trò HLV Michael Carrick sẽ di chuyển sang Cộng hòa Ireland để chuẩn bị cho cuộc chạm trán Leeds United trên sân Croke Park ở Dublin. Đây là bước kiểm tra quan trọng tiếp theo nhằm giúp các tân binh hoàn thiện cảm giác bóng và thể lực.

Chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới của Manchester United sẽ khép lại bằng cuộc đối đầu đầy duyên nợ với AC Milan — đội bóng hiện được dẫn dắt bởi cựu HLV Ruben Amorim — tại Wroclaw (Ba Lan) vào ngày 15/8. Manchester United sẽ chính thức bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh 2026-27 bằng chuyến làm khách tới sân MKM của tân binh Hull City vào ngày 22/8.