Tận dụng cơ hội từ Nghị quyết số 68-NQ/TW

Nghị quyết số 68-NQ/TW ban hành ngày 4/5/2025 đã tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân phát triển; đây cũng là nghị quyết góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho doanh nhân, đồng thời phát động toàn dân thi đua làm giàu hợp pháp, xây dựng nền kinh tế năng động, sáng tạo.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc phát triển kinh tế tư nhân cũng là tiền đề quan trọng để Tây Nguyên hướng tới xây dựng thành trung tâm kinh tế xanh, sáng tạo và bền vững của cả nước.

Khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn mới, sau sắp xếp đơn vị hành chính, được mở rộng biên độ. Với lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và phát triển dịch vụ, Tây Nguyên đang đứng trước cơ hội lớn để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân.

Đến nay, các tỉnh trong khu vực đã có hàng nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế. Sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân cũng đã góp phần đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, để tận dụng tốt các cơ hội từ Nghị quyết số 68-NQ/ TW, các tỉnh trong khu vực cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm đến mức thấp nhất các điều kiện kinh doanh không cần thiết, chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng là yêu cầu cấp bách nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng nhanh với những biến động của thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, các tỉnh cần ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp chính thức, qua đó nâng cao chất lượng và quy mô khu vực kinh tế tư nhân. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo kỹ năng phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cũng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững.

Một trong những nội dung quan trọng mà Nghị quyết số 68- NQ/TW đề cập là chủ trương giao việc, đặt hàng cho doanh nghiệp thay vì chỉ đấu thầu như trước đây; điều này mở ra cơ hội để doanh nghiệp tư nhân chủ động hơn trong tham gia các dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, để thực thi tốt nội dung này, các cơ quan nhà nước phải đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực.

Để Nghị quyết số 68-NQ/ TW nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong khu vực cần triển khai tốt chỉ đạo của Chính phủ, xác định rõ trách nhiệm, phân công cụ thể; việc phối hợp đồng bộ giữa các ngành và các địa phương là yếu tố quyết định. Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, tạo kênh phản hồi nhanh chóng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…