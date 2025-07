Vì an ninh Tổ quốc Tân Hội gặp mặt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Công an xã Tân Hội đã tổ chức buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đây là hoạt động nhằm củng cố an ninh địa phương, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính và lực lượng công an của tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện Tổ bảo vệ ANTT cơ sở phát biểu ý kiến

Việc thành lập và giao nhiệm vụ cho lực lượng này diễn ra trong khuôn khổ triển khai Nghị quyết số 161/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng năm 2025. Cùng với đó là Quyết định số 5184/QĐ-BCA ngày 22/6/2025 của Bộ Công an về thành lập Công an xã của tỉnh Lâm Đồng, và Quyết định số 50/QĐ-CAT-PX01 ngày 01/7/2025 của Công an tỉnh Lâm Đồng về bố trí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Hội, sau khi sáp nhập Công an tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông vào Công an tỉnh Lâm Đồng.

“ Theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Điều 3), lực lượng này đóng vai trò nòng cốt, hỗ trợ Công an xã Tân Hội và giúp UBND xã trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với vị trí chiến lược được bố trí tại thôn, tổ dân phố, các Tổ bảo vệ ANTT cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, ngăn chặn vi phạm pháp luật phát triển thành tội phạm và hình thành các điểm nóng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo xã đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc từ Đảng ủy, UBND xã và gửi gắm niềm tin, động viên đến toàn thể các thành viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở trên địa bàn. Các đồng chí lãnh đạo nhấn mạnh vai trò thiết yếu của lực lượng này trong thời gian tới, kỳ vọng các Tổ bảo vệ ANTT sẽ thực sự là "cánh tay nối dài" của Công an xã.

Nhiệm vụ của lực lượng này sẽ rất đa dạng, bao gồm: Nắm bắt tình hình địa bàn, tiếp nhận tin báo từ người dân, làm cầu nối giữa người dân với Công an xã, hỗ trợ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, họ còn tham gia hỗ trợ bắt giữ đối tượng phạm tội, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư, cũng như thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Với tinh thần tận tụy vì Nhân dân, những nỗ lực của lực lượng Công an và Tổ bảo vệ ANTT cơ sở đã luôn được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Buổi gặp mặt là lời khẳng định về ý chí quyết tâm không ngại khó, ngại khổ của các thành viên Tổ bảo vệ ANTT xã Tân Hội, hướng tới mục tiêu giữ vững an ninh, trật tự, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân trên địa bàn.