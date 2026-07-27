Đời sống Tân Thành đổi mới từ cải cách hành chính Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, xã Tân Thành đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân. Những chuyển biến từ bộ phận “một cửa” không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành

Từ sự hài lòng của người dân

Buổi sáng đầu tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng trật tự. Người dân đến làm thủ tục được cán bộ hướng dẫn tận tình ngay từ khâu lấy số thứ tự, kê khai hồ sơ đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Nhiều thủ tục chỉ mất ít phút để hoàn tất, thay vì phải đi lại nhiều lần như trước.

Đó là một trong những hình ảnh cho thấy những đổi thay từ công tác cải cách hành chính ở địa phương. Không chỉ đơn thuần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, điều người dân dễ nhận thấy nhất là tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm và gần gũi hơn.

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND xã Tân Thành xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ máy hành chính được tổ chức theo hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời phát huy tính chủ động của từng cán bộ trong giải quyết công việc.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng nhanh chóng đi vào nền nếp. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, toàn bộ 467 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công khai, tích hợp mã QR và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của xã. Người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện nhiều thủ tục ngay trên môi trường số.

Hiệu quả của quá trình chuyển đổi được thể hiện qua những con số biết nói. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã tiếp nhận 3.066 hồ sơ thì có tới 3.054 hồ sơ được nộp trực tuyến. Trong số 2.851 hồ sơ đã giải quyết, có 2.833 hồ sơ được trả đúng và trước hạn, đạt 99,37%. Các chỉ số chuyển đổi số cũng duy trì ở mức rất cao. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 99,91%; hồ sơ trực tuyến một phần đạt 99,43%; 100% hồ sơ được thanh toán trực tuyến, số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành.

Theo ông Thanh, những kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Khi người dân được hướng dẫn đầy đủ, thủ tục được giải quyết minh bạch, nhanh chóng thì niềm tin đối với chính quyền cơ sở cũng ngày càng được củng cố.

Nền tảng cho phát triển bền vững

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, xã Tân Thành đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Đến nay, 100% văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử và ký số; 100% cơ quan, đơn vị, trường học và cán bộ quản lý được cấp chữ ký số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Công nghệ thông tin được ứng dụng đồng bộ trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính tại xã Tân Thành

Cải cách hành chính cũng đang tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Tân Thành. 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách đạt gần 24,9 tỷ đồng, đạt 61,27% dự toán; sản xuất nông nghiệp ổn định với diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực đều vượt kế hoạch. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,1%, giải quyết việc làm cho 302 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,11%; 62 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra.

Cải cách hành chính ở Tân Thành không chỉ dừng ở việc đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin mà còn tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những đổi thay này đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.