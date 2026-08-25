Chuyển đổi số Tân Thành đưa Robot AI vào Trung tâm Phục vụ hành chính công Từ việc hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục đến tạo thêm kênh tương tác với người dân, Robot trí tuệ nhân tạo (AI) được xã Tân Thành đưa vào sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Qua đó góp phần đổi mới cách phục vụ và ứng dụng công nghệ vào hoạt động hành chính ở cơ sở.

Việc đưa Robot AI vào Trung tâm Phục vụ hành chính công mở thêm một phương thức tương tác giữa chính quyền với người dân

Thêm một kênh hỗ trợ người dân

Vừa qua, UBND xã Tân Thành tổ chức Hội nghị ra mắt và đưa vào sử dụng Robot trí tuệ nhân tạo (Robot AI) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Đây là một trong những hoạt động của địa phương trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý, phục vụ người dân, tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho rằng, việc đưa Robot AI vào Trung tâm Phục vụ hành chính công mở thêm một phương thức tương tác giữa chính quyền với người dân. Công nghệ được kỳ vọng hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bên cạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, cán bộ còn thường xuyên hướng dẫn người dân tìm hiểu quy trình, thành phần hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục. Với những người lần đầu thực hiện một thủ tục hoặc chưa quen với các hình thức giao dịch điện tử, việc được cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu có ý nghĩa quan trọng. Robot AI được đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ một phần công việc này. Thông qua khả năng tương tác, robot có thể tiếp nhận câu hỏi và phản hồi thông tin theo nội dung được thiết lập, giúp người dân có thêm một kênh tìm hiểu khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần MISA giới thiệu giải pháp Robot AI, các tính năng được tích hợp và khả năng ứng dụng trong hoạt động hành chính. Các đại biểu cũng được xem phóng sự giới thiệu về robot, tham gia chương trình ra mắt và trực tiếp trải nghiệm khả năng tương tác của thiết bị. Qua phần trải nghiệm, đại biểu có thể quan sát cách robot tiếp nhận câu hỏi, xử lý thông tin và đưa ra phản hồi. Đây cũng là dịp để địa phương bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng của giải pháp trong điều kiện hoạt động thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Robot AI - một trải nghiệm mới lạ trong thực hiện dịch vụ hành chính

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành, chị Nguyễn Thị Thùy Trang, ở thôn Kê Gà, trực tiếp trải nghiệm Robot AI bằng cách đặt câu hỏi: “Tôi muốn làm thủ tục khai sinh cho con thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì và thực hiện ở đâu?”. Robot tiếp nhận câu hỏi và cung cấp thông tin về các bước thực hiện, những giấy tờ cần chuẩn bị và nơi tiếp nhận hồ sơ. Chị Trang tiếp tục hỏi về thời gian giải quyết thủ tục, robot đưa ra câu trả lời theo nội dung được thiết lập.

Sau vài lượt tương tác, chị Trang cho biết, cách đặt câu hỏi và nhận thông tin từ robot khá dễ thực hiện. “Tôi thấy cách hỏi và nhận thông tin từ robot khá dễ thực hiện. Nếu các nội dung về thủ tục được cập nhật đầy đủ, người dân có thể chủ động tìm hiểu trước khi đến làm hồ sơ”, chị Trang chia sẻ.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính xã Tân Thành



Công nghệ hỗ trợ, con người vẫn là trung tâm

Theo ông Nguyễn Xuân Thanh, việc đưa Robot AI vào sử dụng không nhằm thay thế cán bộ làm công tác tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính. Công nghệ chủ yếu hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn ban đầu, giúp cán bộ có thêm thời gian tập trung vào những nội dung đòi hỏi chuyên môn và trực tiếp xử lý yêu cầu của người dân.

Một thiết bị hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và cán bộ. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, cách tương tác dễ sử dụng, robot có thể giúp người dân giảm thời gian tìm hiểu, chủ động hơn trong quá trình thực hiện thủ tục. Vì vậy, địa phương cần thường xuyên cập nhật dữ liệu, kiểm tra thông tin và hướng dẫn người dân sử dụng để robot phát huy hiệu quả.

Robot AI có thể hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn ban đầu cho người dân.

Đối với người dân, điều quan tâm trước hết vẫn là thủ tục được giải quyết đúng quy định, nhanh chóng, rõ ràng và thuận tiện. Robot AI có thể hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn ban đầu nhưng không thay thế cán bộ trong việc giải thích những nội dung chưa rõ, hỗ trợ khi hồ sơ còn thiếu hoặc xử lý các trường hợp phát sinh.

Thời gian tới, UBND xã Tân Thành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân; khai thác những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc đưa Robot AI vào Trung tâm Phục vụ hành chính công mới là bước đầu. Hiệu quả của giải pháp sẽ được thể hiện qua quá trình vận hành và những thay đổi cụ thể trong việc phục vụ người dân: thông tin dễ tìm hơn, hướng dẫn rõ hơn, giảm thời gian chờ đợi và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính. Đó cũng là cơ sở để Tân Thành tiếp tục đánh giá, điều chỉnh và lựa chọn những giải pháp công nghệ phù hợp trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân.