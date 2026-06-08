Thời sự Lâm Đồng Tân Thành triển khai giải pháp bảo đảm an toàn vận chuyển khách tham quan Hải đăng Kê Gà UBND xã Tân Thành đang triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động vận chuyển khách tham quan Hải đăng Kê Gà.

Các phương tiện thủy chở khách ra tham quan hải đăng Kê Gà

UBND xã Tân Thành vừa ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã Mai Thị Ngọc Ảnh tại cuộc họp rà soát, triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bến thủy nội địa và phương tiện thủy nội địa.

Trước đó, sáng 6/8, Chủ tịch UBND xã Tân Thành Mai Thị Ngọc Ảnh chủ trì cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo Đồn Biên phòng Tân Thành, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, Phòng Kinh tế và Văn phòng HĐND và UBND xã.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện thủy tại hải đăng Kê Gà

Theo đánh giá tại cuộc họp, thời gian qua, công tác quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn xã cơ bản bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình đưa đón khách tham quan Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà.

Tuy nhiên, điều kiện để các phương tiện thủy nội địa hoạt động thì phải thành lập dự án đầu tư bến thuỷ nội địa được cấp phép theo quy định pháp luật.

Trong khi chờ mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án bến thuỷ nội địa theo quy định, trước mắt, để đáp ứng yêu cầu vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt nhằm ổn định và thúc đẩy ngành du lịch địa phương, việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự là nhiệm vụ cấp thiết.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND xã Tân Thành giao Đồn Biên phòng Tân Thành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn cho hoạt động của ca nô và phương tiện thủy nội địa đưa đón khách tham quan Hải đăng Kê Gà; hoàn thành, phê duyệt trước ngày 8/8/2026 và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Phương tiện thủy chở khách ra tham quan hải đăng Kê Gà

Đồn Biên phòng Tân Thành cũng được giao phối hợp với Công an xã, Trạm Quản lý Hải đăng Kê Gà và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra điều kiện đăng ký, đăng kiểm và an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi đưa vào hoạt động; giám sát chặt chẽ từng chuyến vận chuyển, bảo đảm số lượng hành khách không vượt quá 50% sức chở theo thiết kế (tối đa 10 khách/chuyến đối với phương tiện có sức chở 20 người), phù hợp với khả năng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy.

UBND xã cũng giao Công an xã chủ trì rà soát, thống kê toàn bộ phương tiện thủy nội địa, ca nô, cảng, bến thủy nội địa, kể cả các bến hoạt động tự phát trên địa bàn theo chỉ đạo của Sở Xây dựng; nắm chắc số lượng, chủ sở hữu, mục đích sử dụng, tình trạng pháp lý và điều kiện an toàn kỹ thuật của từng phương tiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tập trung đưa, đón khách du lịch.

Hải đăng Kê Gà là địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía đông Lâm Đồng

Ban Chỉ huy Quân sự xã được giao phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thành bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực bến đón khách; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống phát sinh trên biển.

Đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn các hoạt động dịch vụ văn hóa, du lịch tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà; đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến.

Phòng Kinh tế được giao phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kêu gọi, thu hút nhà đầu tư sớm triển khai dự án bến thủy nội địa; đồng thời hướng dẫn các chủ phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Trạm Quản lý Hải đăng Kê Gà có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về thời tiết, hải văn; kịp thời cảnh báo các yếu tố bất lợi, góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông đường thủy trong khu vực.

Việc quản lý chặt chẽ các phương tiện thủy sẽ góp phần xây dựng hình ảnh du lịch ở hải đăng Kê Gà

UBND xã cũng giao Văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan vào ngày 10/8 nhằm thống nhất các giải pháp về việc thành lập bến thủy nội địa và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển khách tham quan Hải đăng Kê Gà trong giai đoạn trước mắt; đồng thời tạo nền tảng để sớm hình thành bến thủy nội địa theo đúng quy định pháp luật, góp phần phát triển du lịch bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động giao thông đường thủy trên địa bàn xã.