Công nghệ - Chuyển đổi số Tân Thành ứng dụng AI vào công việc hằng ngày AI đang dần được đưa vào những công việc cụ thể ở cơ sở, từ hỗ trợ soạn thảo, tìm kiếm thông tin đến xử lý một số nhiệm vụ hằng ngày. Tại xã Tân Thành, việc tập huấn và triển khai trợ lý trí tuệ nhân tạo MISA One AI cho cán bộ, công chức, viên chức cho thấy chuyển đổi số không còn dừng ở việc trang bị công nghệ, mà đang từng bước trở thành một phần trong cách làm việc tại địa phương.

Khác với những buổi giới thiệu công nghệ mang tính khái quát, chương trình lần này dành nhiều thời gian cho phần thực hành

Bắt đầu từ những việc cụ thể

Vừa qua, tại Hội trường UBND xã Tân Thành, chương trình tập huấn triển khai phần mềm trợ lý trí tuệ nhân tạo MISA One AI được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Khác với những buổi giới thiệu công nghệ mang tính khái quát, chương trình lần này dành nhiều thời gian cho phần thực hành. Người tham dự được hướng dẫn trực tiếp trên phần mềm, từ các thao tác cơ bản đến những tình huống có thể áp dụng trong công việc hằng ngày. Mỗi cán bộ đều chuẩn bị máy tính xách tay có kết nối internet để thao tác ngay tại lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn triển khai phần mềm Trợ lý trí tuệ nhân tạo MISA One AI vừa được tổ chức tại xã Tân Thành

Trong hoạt động của chính quyền cơ sở, khối lượng công việc hành chính ngày càng lớn. Từ xử lý văn bản, tổng hợp thông tin, xây dựng kế hoạch, soạn thảo báo cáo đến tham mưu các nội dung chuyên môn, nhiều công việc đòi hỏi sự chính xác và kịp thời. Vì vậy, việc ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý những công việc mang tính lặp lại, hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu và nâng cao hiệu suất làm việc.

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành khẳng định: “Điều quan trọng hơn là cách tiếp cận của Tân Thành không dừng ở việc trang bị một phần mềm mới, mà hướng đến thay đổi phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi người sử dụng hiểu, biết khai thác và vận dụng phù hợp với yêu cầu thực tiễn”.

Công nghệ giúp công việc của cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi hơn và người dân được phục vụ tốt hơn

Công nghệ phải đi vào công việc hằng ngày

Việc triển khai MISA One AI được thực hiện cho đội ngũ cán bộ và các lực lượng tham gia công tác quản lý, hành chính, tuyên truyền tại địa phương. Khi nhiều bộ phận cùng tiếp cận một công cụ hỗ trợ, quá trình phối hợp và xử lý công việc cũng có điều kiện thuận lợi hơn.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức được hướng dẫn cách sử dụng AI vào những công việc cụ thể như: soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, xây dựng kế hoạch và tìm kiếm thông tin phục vụ công tác tham mưu. Những nội dung này giúp cán bộ hình dung rõ hơn AI có thể hỗ trợ công việc hằng ngày như thế nào.

Việc tập huấn triển khai MISA One AI không chỉ nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, hoạt động này còn tạo tiền đề để từng bước đưa công nghệ AI vào thực tiễn quản lý, điều hành. Qua đó góp phần hình thành phương thức làm việc hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền số.

Điều quan trọng là công nghệ phải giúp công việc của cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi hơn và người dân được phục vụ tốt hơn. Với việc đưa MISA One AI vào hỗ trợ công việc, cán bộ, công chức xã Tân Thành có thêm một công cụ để xử lý nhiệm vụ hằng ngày, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Đây cũng là cách để chuyển đổi số từng bước đi vào thực tế, gắn với hoạt động của chính quyền và nhu cầu phục vụ người dân ở cơ sở.