Thông tin đối ngoại TAND tỉnh Lâm Đồng tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới Đoàn công tác Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh, làm Trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, làm việc và tham dự Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác với Tòa sơ thẩm tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước buổi làm việc. Ảnh: Báo Công Lý

Chương trình được triển khai trên cơ sở Thông cáo chung tại Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia về phòng, chống, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực tư pháp; Quyết định số 1026/QĐ-TCCB ngày 3/8/2026 của TANDTC và lời mời của Tòa sơ thẩm tỉnh Mondulkiri.

Tại hội nghị, TAND tỉnh Lâm Đồng thông tin về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án hai cấp sau khi hợp nhất TAND các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông (cũ). Theo đó, TAND tỉnh Lâm Đồng hiện gồm 7 tòa chuyên trách, phòng và 17 TAND khu vực. Sau khi hợp nhất, địa bàn tỉnh có diện tích hơn 24.200 km², hơn 141 km đường biên giới đất liền với tỉnh Mondulkiri và khoảng 192 km đường bờ biển.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Công Lý

Đây là địa bàn rộng, có cả tuyến biên giới đất liền và không gian biển, đặt ra những yêu cầu đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. TAND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình hình tội phạm trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, song một số nhóm tội vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy, khai thác tài nguyên, lâm sản và tranh chấp đất đai tại những khu vực giáp biên giới.

Một trong những nội dung được hai bên quan tâm là trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm và giải quyết các vụ án có yếu tố xuyên biên giới. TAND tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về một vụ án hình sự có yếu tố xuyên biên giới do đơn vị thụ lý, xét xử. Vụ án có 4 bị cáo đều là người Việt Nam, trong đó, 1 bị cáo bị xét xử về các tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép"; 3 bị cáo còn lại cùng bị xét xử về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh, làm Trưởng đoàn tham dự buổi làm việc. Ảnh: Báo Công Lý

Cùng với trao đổi về công tác xét xử, TAND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp. Tòa án hai cấp đã sử dụng các phần mềm phục vụ công tác giám sát, lưu trữ hồ sơ, hội nghị trực tuyến và thống kê.

Đáng chú ý, Tòa án hai cấp đã tổ chức 68 phiên tòa xét xử trực tuyến, chủ yếu đối với các vụ án hình sự, cùng 200 phiên tòa rút kinh nghiệm. Theo TAND tỉnh Lâm Đồng, việc triển khai phiên tòa trực tuyến phù hợp với xu hướng phát triển của hoạt động tư pháp, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao hiệu quả xét xử.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi, lãnh đạo Tòa án hai tỉnh thống nhất tiếp tục đẩy mạnh phối hợp trong tương trợ tư pháp, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tại khu vực biên giới; đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài.

Hai bên cũng thống nhất mở rộng các hình thức hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó có các đoàn công tác học tập, nghiên cứu và tọa đàm chuyên đề. Qua đó, Thẩm phán, Thư ký và công chức Tòa án hai bên có thêm điều kiện trao đổi kinh nghiệm về xét xử, hệ thống pháp luật hình sự, dân sự cũng như tổ chức Tòa án của mỗi nước.

Lãnh đạo TAND tỉnh Lâm Đồng và Tòa sơ thẩm tỉnh Mondulkiri trao tặng quà lưu niệm nhân chuyến thăm và làm việc. Ảnh: Báo Công Lý

Thời gian tới, TAND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoàn thiện chứng cứ, hồ sơ các vụ án hình sự; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm đối với những vụ án bị hủy, sửa. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các phiên tòa giả định, cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại trường học và khu dân cư.

Chuyến thăm, làm việc và hội nghị tổng kết là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi những vấn đề còn khó khăn trong quá trình phối hợp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hệ thống Tòa án tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri, đồng thời củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.