Thời sự Tăng cường gắn kết, đồng hành cùng quân và dân Đặc khu Phú Quý Tiếp tục chương trình khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung Bộ năm 2026, ngày 23/7, Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao quà tại Đặc khu Phú Quý. Cùng tham gia chương trình có đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng và các địa phương Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Đoàn công tác tham dự Lễ chào cờ tại Cột cờ chủ quyền Đặc khu Phú Quý

Tại đây, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã trao nhiều phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng đến các gia đình chính sách, học sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp tục vun đắp nghĩa tình đất liền với biển đảo, đồng hành cùng quân và dân Đặc khu Phú Quý.

Các đại biểu trong đoàn công tác tham dự Lễ chào cờ

Mở đầu chương trình, đoàn công tác đã tham dự Lễ chào cờ tại Cột cờ chủ quyền đặc khu Phú Quý. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức chào cờ, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quyết tâm chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí K’Mák, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ( ngồi giữa, áo trắng) tham dự buổi làm việc

Tiếp đó, đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo Đặc khu Phú Quý. Tại đây, đồng chí Đỗ Thái Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quý đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời thông tin về những khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Văn Xuân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Đặc khu Phú Quý đạt được trong thời gian qua. Thiếu tướng nhấn mạnh, Phú Quý giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cho chính quyền Đặc khu Phú Qúy

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 232 suất quà đến các đối tượng chính sách, lực lượng làm nhiệm vụ và chính quyền Đặc khu Phú Quý.

Riêng đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng trao nhiều phần quà đến các gia đình chính sách, học sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đồng chí K’Mák, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho người dân đặc khu

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho LLVT đặc khu Phú Qúy

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho LLVT đặc khu Phú Qúy

Những phần quà không chỉ góp phần động viên, sẻ chia với người dân vùng biển, đảo mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các địa phương đối với đời sống của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho LLVT đặc khu Phú Qúy

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng đến tham quan Núi Cao Cát - chùa Linh Sơn, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng gắn với đời sống của người dân trên đảo.

Chuyến khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung Bộ năm 2026 tiếp tục khẳng định sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cùng các địa phương trong chăm lo đời sống Nhân dân vùng biển, đảo, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân, đồng thời góp phần huy động sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế biển gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.