Chính trị Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính từ cấp cơ sở

Sau hơn 1 tháng vận hành, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của chính quyền cấp xã, phường trong tỉnh Lâm Đồng dần đi vào guồng.

Hỗ trợ người dân làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt

9 giờ sáng ngày đầu tuần, khi chúng tôi đến phường Xuân Hương - Đà Lạt, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường có khá đông người lấy số chờ đến lượt giải quyết hồ sơ hành chính.

Là phường trung tâm, từ ngày vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (1/7 - 6/8) đã tiếp nhận 1.651 hồ sơ, trong đó có 1.330 hồ sơ trực tuyến và 321 hồ sơ trực tiếp. Ông Phạm Tấn Long - Chuyên viên phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết: “Hồ sơ phường trong thời gian qua nhận được chủ yếu trong các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng… Còn hồ sơ lĩnh vực đất đai nhận được chỉ ở mức trung bình, không nhiều, vì là phường trung tâm, nhà cửa đất đai tương đối ổn định”.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn bộ TTHC của tỉnh mới đến nay đều được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; niêm yết tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã; được xây dựng quy trình giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Lâm Đồng thời gian qua cũng tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2025; tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, ưu tiên rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, đất đai, xây dựng… nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với văn phòng đăng ký đất đai, tỉnh đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; thành lập các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực trong tỉnh để bảo đảm hoạt động tại các đơn vị hành chính mới, nhằm giải quyết các thủ tục về đất đai cho người dân.

Từ nay đến cuối năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải cách TTHC theo hướng công khai, minh bạch, giảm chi phí, tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, xóa bỏ cơ chế “xin - cho”. Tỉnh cũng cam kết nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, kịp thời xóa bỏ các rào cản quy định không còn phù hợp với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực CCHC trọng tâm; cắt giảm, đơn giản hóa toàn bộ các quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Tỉnh cũng hướng đến việc xây dựng nền hành chính hiện đại, dựa trên chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.