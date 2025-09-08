Học và làm theo Bác Hồ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên Bên cạnh truyền đạt kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, trong những năm qua, các trường cao đẳng, đại học tại Đà Lạt rất chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên (HSSV) với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả cao.

Tuổi trẻ Trường Đại học Yersin Đà Lạt với hoạt động tri ân tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma dịp 27/7 vừa qua

Giáo dục truyền thống cách mạng cho HSSV qua “địa chỉ đỏ”

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vừa qua, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại Vùng 4 Hải quân nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên nhà trường. Tại đây, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Sau hoạt động tri ân, đoàn đã tham quan bảo tàng ngầm Gạc Ma và Lữ đoàn 162 - Vùng 4 Hải quân.

Bà Lê Thị Hải - Trưởng Phòng Chăm sóc Người học, Trường Đại học Yersin Đà Lạt chia sẻ: “Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ nhà trường ý thức sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập và chủ quyền dân tộc, tiếp tục được hun đúc tinh thần yêu nước, trách nhiệm và lý tưởng sống cống hiến. Qua đó, góp phần hiện thực hóa công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào và ý chí tự lực, tự cường cho thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thời gian qua, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho HSSV qua “địa chỉ đỏ” luôn được các trường cao đẳng, đại học tại khu vực Đà Lạt đặc biệt quan tâm, thường xuyên tổ chức với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa. Đến với các “địa chỉ đỏ”, HSSV được tìm hiểu về truyền thống lịch sử của dân tộc, của quê hương, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công lao to lớn của thế hệ cha ông.

Cùng với đó, các trường đã triển khai rộng khắp hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú như: lễ kỷ niệm, hội trại, giao lưu - gặp gỡ nhân chứng lịch sử. Hàng năm, có trên 5.000 HSSV các trường cao đẳng, đại học tại Đà Lạt tham gia các hoạt động này. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức công dân, niềm tự hào dân tộc trong sinh viên.

Hoạt động “Tiếp sức mùa thi” của sinh viên các trường cao đẳng, đại học tại Đà Lạt đã tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Phát huy sức trẻ vì cộng đồng

Theo anh Phạm Hồng Hải - Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt, một trong những yếu tố quan trọng về hiệu quả của giáo dục chính trị, đạo đức là mức độ tham gia của sinh viên vào các hoạt động xã hội. Những năm qua, sinh viên tích cực tham gia các phong trào, hành động cụ thể, thiết thực. Trong đó, hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh” với chủ đề “Đưa tri thức vào Mùa hè xanh” đã được Đoàn Trường Đại học Đà Lạt tổ chức liên tục trong 8 năm qua. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, đội hình Tri thức trẻ tình nguyện của trường đã chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới, mô hình mới trong sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giúp người dân nơi đây áp dụng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chính những hoạt động này đã phát huy sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn trong việc xây dựng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội mà còn là môi trường thực tiễn để sinh viên áp dụng lý thuyết, kiến thức được học vào thực tế...

Tương tự, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” luôn được đông đảo đoàn viên, sinh viên Trường Cao đẳng Đà Lạt nêu cao và trở thành nét đẹp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Liên tục nhiều năm qua, tuổi trẻ Trường Cao đẳng Đà Lạt đã triển khai rộng khắp các chương trình hoạt động vì cộng đồng, trao tặng quà cho học sinh vượt khó hiếu học…

Các phong trào, hoạt động thiết thực giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV trong các trường cao đẳng, đại học ở Đà Lạt được triển khai sâu rộng, đã góp phần thúc đẩy phong trào “Sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao tháng Giêng” trong toàn trường, tạo nên không khí thi đua học tập, rèn luyện sôi nổi với mỗi đoàn viên, sinh viên. Qua đó, khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần học tập, khát vọng vươn lên, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.