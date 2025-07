Đời sống Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn thực phẩm giả Ngành Y tế Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống thuộc quản lý của ngành y tế để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; nâng cao năng lực quản lý, thực hiện việc kiểm soát ATTP dựa trên đánh giá nguy cơ, truy xuất nguồn gốc.

Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh dược có bán thực phẩm chức năng không phát hiện trường hợp vi phạm về bán sữa giả tại Lâm Đồng.



Thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường kiểm tra thực phẩm giả, kém chất lượng, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn người dân trên địa bàn tránh mua phải thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng. Hướng dẫn người tiêu dùng khi xem quảng cáo trên mạng xã hội cần lưu ý phân biệt các dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo.

Tăng cường quản lý sản phẩm tự công bố, đăng ký bản tự công bố đang lưu thông trên địa bàn. Tiếp tục triển khai công tác hậu kiểm, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai công tác hậu kiểm về ATTP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

Xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm theo quy định nhằm đảm bảo tính răn đe, đồng thời công khai kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho người dân biết và lựa chọn sản phẩm an toàn. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, rà soát các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng và các gian hàng kinh doanh thực phẩm trên các ứng dụng trên, nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm về ATTP, đặc biệt là các vi phạm về chất lượng sản phẩm, về quy định công bố, tự công bố sản phẩm, về quảng cáo thực phẩm.

Sở Y tế đã giao trách nhiệm cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm với mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; phụ gia thực phẩm; nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng chai; thực phẩm bổ sung...

Ngành Y tế Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm khắc phục các tồn tại về kinh doanh hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc...