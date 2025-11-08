An sinh - Cuộc sống Tăng cường năng lực cho cộng tác viên dân số miền núi, vùng đồng bào DTTS Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác dân số tại các địa bàn đặc thù, thời gian qua, Chi cục Dân số tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho đội ngũ cộng tác viên dân số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, cụ thể hóa nội dung chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2022 - 2025.

Cộng tác viên dân số tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ

Lớp tập huấn được tổ chức tập trung vào đối tượng là cộng tác viên dân số đang công tác tại các thôn, tổ dân phố vùng sâu, vùng xa. Đây là lực lượng giữ vai trò cầu nối quan trọng, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Nội dung chương trình tập huấn được xây dựng kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu thực tiễn và phù hợp với đặc thù từng địa phương. Học viên được cập nhật các quy định mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của cộng tác viên dân số, hướng dẫn quy trình xét chọn, ghi chép sổ sách ban đầu, lập báo cáo thống kê chuyên ngành...

Đại diện Trung tâm Y tế Di Linh, đơn vị phối hợp tổ chức lớp tập huấn tại địa phương cho biết: “Ở những địa bàn vùng sâu, đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế trong tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế, thì vai trò của cộng tác viên dân số lại càng trở nên quan trọng. Do đó, việc trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng giúp họ tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở”.

Thông qua tập huấn, trao đổi trực tiếp với giảng viên, cán bộ chuyên trách đã giúp học viên tháo gỡ nhiều khúc mắc từ cách ghi sổ, báo cáo, đến kỹ năng tiếp cận, thuyết phục các hộ dân còn e ngại hoặc chưa hiểu đúng về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Chia sẻ về thực tế triển khai tại cơ sở, bà K’Luyên - nhân viên y tế xã Phú Sơn cho biết: “Có những trường hợp, người dân không muốn nghe khi mình nói đến chuyện kế hoạch hóa gia đình, thậm chí từ chối gặp mặt. Nhưng khi mình nói chuyện bằng tiếng K’Ho, dùng ví dụ cụ thể, gần gũi thì họ lắng nghe dần dần, rồi hỏi lại rất kỹ. Mình phải thật kiên trì, nhẹ nhàng, không áp đặt. Vì vậy, việc tham gia tập huấn giúp mình có thêm cách tiếp cận mới, truyền đạt dễ hiểu hơn”.

Với góc nhìn từ người dân, ông Phan Văn Trường, trú tại xã Hòa Ninh chia sẻ: “Trước đây, ở vùng tôi sống, nhiều người vẫn còn tâm lý ngại khi nói về kế hoạch hóa gia đình, nhất là với người lớn tuổi hoặc các hộ đồng bào dân tộc. Nhưng nhờ có các anh chị cộng tác viên thường xuyên đến tận nhà giải thích nhẹ nhàng, dễ hiểu nên dần dần mọi người cũng thay đổi cách nghĩ. Tôi thấy các lớp tập huấn như vậy rất cần thiết, vì giúp cộng tác viên có thêm cách làm mới, hiệu quả hơn”.

Thực tế cho thấy, để chính sách dân số thực sự đi vào đời sống người dân, ngoài hệ thống văn bản pháp luật và cơ sở vật chất, thì yếu tố con người, mà cụ thể là đội ngũ cộng tác viên dân số đã, đang giữ vai trò không thể thay thế. Họ là những người thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phù hợp với hoàn cảnh thực tế, góp phần giảm thiểu các hệ lụy do sinh con không có kế hoạch hoặc thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản.

Thông qua các lớp tập huấn được tổ chức thường xuyên, bài bản, ngành dân số Lâm Đồng đang từng bước nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở, giúp họ phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, vận động người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều rào cản về nhận thức.