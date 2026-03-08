Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Tăng cường phối hợp giữa đại biểu Trung ương và địa phương tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Chiều 3/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung chuẩn bị tham dự Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có các ĐBQH khóa XVI tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại biểu Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu thảo luận

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Văn phòng báo cáo tình hình chuẩn bị tài liệu, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đoàn trong thời gian diễn ra kỳ họp. Các đại biểu tập trung trao đổi về cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa đại biểu Trung ương và đại biểu địa phương nhằm nâng cao chất lượng tham gia góp ý, thảo luận đối với các nội dung lập pháp trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Đại biểu Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu thảo luận

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, nâng cao hiệu quả tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các ĐBQH và sự chủ động của Văn phòng trong công tác chuẩn bị. Đồng chí đề nghị các đại biểu bám sát chương trình kỳ họp, chủ động đăng ký nội dung phát biểu; kịp thời trao đổi với Văn phòng để được cung cấp tài liệu, số liệu và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh. Đồng thời, giao Văn phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện kế hoạch công tác, cập nhật chương trình và phân công công chức theo dõi, hỗ trợ, bảo đảm hoạt động của đoàn diễn ra nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả.