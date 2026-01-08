Văn hóa - Giải trí Tăng sức hút du lịch từ “địa chỉ đỏ” Sa Lôn Trong xu hướng du lịch trải nghiệm giàu cảm xúc, Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ (xã Đông Giang) đang từng bước đổi mới, mở rộng các không gian trải nghiệm văn hóa để thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân An tham quan Khu căn cứ Sa Lôn

Thêm sức hút từ những trải nghiệm

Ẩn mình giữa cánh rừng nguyên sinh Sa Lôn (thôn Nam Giang, xã Đông Giang), Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ (còn gọi Khu căn cứ Sa Lôn), là “địa chỉ đỏ” tiêu biểu, ghi dấu chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng bộ và quân, dân Bình Thuận (cũ) trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ ác liệt.

Trên diện tích hơn 10 ha, sau khi được phục dựng và đi vào hoạt động năm 2023, hiện Nhà trưng bày khu di tích đang lưu giữ hơn 500 hiện vật, tư liệu và hình ảnh của các cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Bên cạnh đó, nhiều dấu tích của cơ quan đầu não Tỉnh ủy năm xưa vẫn được lưu dấu, phục dựng gần như nguyên vẹn, như: hầm trú ẩn, lán trại, bếp Hoàng Cầm, nhà làm việc lợp lá trung quân… tạo nên giá trị đặc biệt không chỉ về mặt lịch sử mà còn trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay.

Đoàn khách tham quan mô hình nhà làm việc lợp bằng lá trung quân tại Khu căn cứ Sa Lôn

Ông Võ Cáp - Giám đốc Ban quản lý Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cho biết, du khách ngày nay không chỉ muốn xem hiện vật hay nghe thuyết minh, mà còn muốn trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận không gian lịch sử. Vì vậy, Ban Quản lý đang từng bước đổi mới, đưa khu di tích từ điểm tham quan truyền thống trở thành không gian trải nghiệm lịch sử gắn với văn hóa địa phương, giúp du khách, đặc biệt là giới trẻ, có những cảm nhận chân thực và giàu cảm xúc hơn.

Mỗi chương trình được tổ chức đều hướng đến việc để du khách “chạm” vào lịch sử bằng nhiều giác quan. Đó là giải chạy về nguồn; triển lãm ảnh với chủ đề “Lâm Đồng gắn kết lịch sử - Khát vọng vươn xa” dịp 30/4; sinh hoạt chính trị “Câu chuyện thời hoa lửa”, giao lưu “Tiếp lửa truyền thống”, do các cựu chiến binh từng tham gia hoạt động cách mạng tại rừng Sa Lôn kể lại.

Sinh hoạt giáo dục truyền thống cho học sinh do Xã đoàn Đông Giang phối hợp tổ chức

Để hành trình về nguồn thêm trọn vẹn, các đoàn có thể đăng ký nội dung sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, thưởng thức những món ăn của đồng bào dân tộc K’ho, trồng cây lưu niệm và trải nghiệm hái trái cây rừng. Không chỉ vậy, cung đường dẫn vào Sa Lôn uốn lượn, có nhiều loại cây gỗ lớn, cũng trở thành điểm check-in được nhiều du khách yêu thích.

Động lực phát huy giá trị văn hóa, du lịch địa phương

Sự đổi mới này đang mang lại những tín hiệu tích cực. Nhiều trường học lựa chọn Khu căn cứ Sa Lôn làm điểm tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo dục truyền thống; các đoàn thể đưa chương trình về nguồn kết hợp trải nghiệm thiên nhiên. Còn nhiều gia đình cũng xem đây là điểm đến cuối tuần để con em vừa vui chơi, vừa tìm hiểu lịch sử.

Đoàn viên, thanh niên thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Là đơn vị nhiều lần tổ chức cho học sinh trải nghiệm tại khu di tích, bà Hàn Thị Bích Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân An, phường Hàm Thắng cho biết: Việc kết hợp giữa giáo dục truyền thống với trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên đang tạo sức hấp dẫn riêng cho Khu căn cứ Sa Lôn. Không chỉ mang đến kiến thức, mỗi chuyến đi còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tập thể, bồi đắp tình yêu quê hương và lưu lại những kỷ niệm đẹp trên vùng đất từng ghi dấu một thời kháng chiến oanh liệt.

Mỗi chuyến đi còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tập thể, bồi đắp tình yêu quê hương

Ông K’ Văn Dền - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Giang cho rằng, việc đổi mới cách khai thác giá trị di tích đang mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, người dân có điều kiện tham gia phục vụ du lịch, quảng bá văn hóa truyền thống, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và cải thiện thu nhập. Đây là hướng đi phù hợp để phát triển du lịch bền vững, gắn bảo tồn di sản với phát huy vai trò của cộng đồng địa phương.