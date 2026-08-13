Thời sự Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công khu vực Đông Lâm Đồng Sau khi làm việc, nắm bắt tình hình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công khu vực Đông Lâm Đồng.

Các đồng chí: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đồng chủ trì buổi làm việc với 31 xã, phường khu vực Đông Lâm Đồng

Sáng 13/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đồng chủ trì buổi làm việc với 31 xã, phường khu vực phía Đông Lâm Đồng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo Sở Tài chính, tình hình giải ngân vốn đầu tư công cuối tháng 6 và trong tháng 7/2026 có sự cải thiện rõ rệt. Kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 791 tỷ đồng và kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài là hơn 1,5 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến ngày 10/8/2026 là hơn 375 tỷ đồng, đạt 47,39% tổng kế hoạch vốn. Ước giải ngân đến ngày 30/8/2026 là hơn 479 tỷ đồng, đạt 60,4% kế hoạch vốn; đến ngày 30/9/2026 ước đạt 588 tỷ đồng, đạt 74,1% kế hoạch vốn.

Lãnh đạo các xã, phường khu vực Đông Lâm Đồng dự họp

“ Đến ngày 13/8, có 9/31 xã đạt kết quả giải ngân trên 50% tổng kế hoạch vốn giao. Tiêu biểu như: phường Phan Thiết đạt 73,7%; xã Tuy Phong đạt 71,75%; xã Phan Sơn đạt 68,17%... 15/31 xã, phường giải ngân đạt trên 40% tổng kế hoạch vốn được giao; 7/31 xã, phường giải ngân đạt dưới 40% tổng kế hoạch vốn được giao và có 55 dự án chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư, với tổng nguồn vốn hơn 118 tỷ đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND các xã, phường khu vực Đông Lâm Đồng đã báo cáo cụ thể tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đối với từng dự án; đồng thời, đề xuất giải pháp thực hiện các tháng còn lại của năm 2026.

Chủ tịch UBND phường La Gi Đặng Thị Hồng Lâm báo cáo tại cuộc họp

Theo các địa phương, có nhiều dự án chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân, một số dự án có vốn lớn giải ngân rất thấp. Nguyên nhân do các dự án đang thực hiện các bước lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu hoặc ký kết hợp đồng nên chưa phát sinh khối lượng để thanh toán.

Ông Trần Anh Thịnh, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh báo cáo tại cuộc họp

Một số công trình đang triển khai nhưng khối lượng thực hiện chưa đủ điều kiện nghiệm thu; hồ sơ thanh toán còn phải bổ sung, hoàn thiện. Công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu tại một số dự án cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Nam Lê Thế Trung Kiên báo cáo tại cuộc họp

Đại diện các sở, ngành cho rằng, tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công của một số xã, phường khu vực Đông Lâm Đồng vẫn còn chậm là do việc bám sát kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý và cam kết giải ngân với UBND tỉnh chưa nghiêm. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xử lý thủ tục còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Để tháo gỡ, các đơn vị đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, nguồn vật liệu xây dựng và cơ chế phối hợp, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các dự án.

Chủ tịch UBND xã Trà Tân Nguyễn Ngọc Phong phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, việc thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ cho các xã, phường năm 2026 là dịp để các địa phương chỉnh trang đô thị, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp yêu cầu lãnh đạo UBND các xã, phường được phân công phụ trách trực tiếp phải khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án, công trình được giao làm chủ đầu tư. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức, triển khai dự án, công trình và giải ngân vốn đầu tư công đang còn chậm, chưa đạt yêu cầu; xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách để góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Phan Thị Hiếu, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI phát biểu tại cuộc họp

Đối với các dự án, công trình đã có danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 2026 UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan, tổ chức thực hiện hoàn thành trước ngày 15/10/2026 để đủ điều kiện xem xét, bố trí vốn trong năm 2027.

Ông Trần Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp

“ Đối với nguồn vốn trong năm 2026, các xã, phường phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, tập trung triển khai thi công đối với các dự án được giao đợt 1; tập trung hoàn tất các thủ tục liên quan để triển khai thi công đối với các dự án được giao đợt 2. Chậm nhất đến ngày 31/8/2026 phải hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, tạm ứng vốn cho nhà thầu để giải ngân vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kết luận tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu lãnh đạo các xã, phường, các sở, ngành liên quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng tốc triển khai từng dự án theo kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo tinh thần chỉ đạo và yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/9/2026 đạt 60%, đến ngày 31/12/2026 đạt 95% và đến ngày 31/1/2027 đạt 100% kế hoạch vốn.

“ Quá trình triển khai, trách nhiệm của 31 xã, phường phía Đông tỉnh làm chủ đầu tư, cần giao ban hằng ngày, hằng tuần, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, xác định cụ thể thời hạn hoàn thành từng công việc. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, cần có kế hoạch làm bù, bám sát từng dự án, từng hồ sơ giải ngân theo kế hoạch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh

Đồng chí Nguyễn Minh lưu ý phải thực hiện nghiệm thu khối lượng, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của nhà thầu và các đơn vị được ủy quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng nhấn mạnh, quá trình triển khai phát sinh vướng mắc, khó khăn, nếu thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, các địa phương cần trao đổi trực tiếp với tổ công tác để giải quyết nhanh.

Riêng các sở, ban, ngành là thành viên Tổ công tác số 4, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp rà soát các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương, chủ động xem xét, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.