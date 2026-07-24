Kinh tế Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công vì sự phát triển địa phương Xã Đam Rông 3 xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao đời sống người dân. Với nhiều giải pháp đồng bộ, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các công trình đầu tư công góp phần hoàn thiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Những công trình từ lòng dân

Một trong những công trình đầu tư công đang được người dân xã Đam Rông 3 quan tâm là dự án Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 27 vào Trường THCS Lê Hồng Phong, thôn Phi Có. Đây là công trình giao thông cấp IV thuộc dự án nhóm C, do Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 5,8 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Theo địa phương, tuyến đường dài gần 830 m đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, đứt gãy; riêng đoạn giáp quốc lộ 27 dài khoảng 40 m có nền đường hẹp, thường xuyên ùn tắc. Đây là tuyến giao thông chính phục vụ vận chuyển nông sản và việc đi lại của giáo viên, hơn 700 học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong. Vì vậy, việc mở rộng mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước và giải phóng mặt bằng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm an toàn giao thông và thuận tiện đi lại.

Điều đáng ghi nhận là dự án nhận được sự đồng thuận cao từ người dân địa phương. Nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất để mở rộng tuyến đường. Nằm trong phạm vi mở rộng tuyến đường, gia đình ông Nguyễn Văn Giáp có khoảng 1,5 m chiều ngang đất phải dành cho công trình. Dù diện tích đất ở bị thu hẹp, ông vẫn đồng tình, bởi theo ông, con đường rộng rãi hơn sẽ giúp việc đi lại của người dân và học sinh thuận lợi, an toàn hơn. “Nhà nước đầu tư làm đường rộng rãi, sạch đẹp để phục vụ bà con thì người dân cũng phải cùng chung tay. Đường tốt hơn thì con em đi học thuận lợi, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng hơn”, ông Giáp chia sẻ.

Tuyến đường được đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện trước thềm năm học mới

Cụ thể hóa trách nhiệm, bám sát tiến độ

Ông Đặng Đình Túc - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3 cho biết, ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2026, UBND xã đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội. Mỗi đơn vị đều bố trí một lãnh đạo và một công chức trực tiếp phụ trách, theo dõi từng dự án cụ thể. Theo ông Túc, việc phân công được thực hiện rõ ràng, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, xem đây là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm. Cùng với đó, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để lựa chọn các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát. Đồng thời phối hợp với các nhà thầu xây dựng phương án thi công phù hợp nhằm bảo đảm tiến độ triển khai liên tục, đồng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công trình cũng được tăng cường. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cho từng dự án theo tuần, tháng, quý và cả năm; thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ để có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Các nhà thầu đều phải ký cam kết về tiến độ thi công và giải ngân. Trường hợp vi phạm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Đỗ Hoàng Nhân - Trưởng Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 cho biết, đến hết tháng 6/2026, tổng số vốn đã giải ngân đạt 8,158 tỷ đồng, tương đương khoảng 88% kế hoạch vốn được giao đầu năm. Từ tháng 7/2026, địa phương tiếp tục được UBND tỉnh giao bổ sung 7,5 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đây là áp lực nhưng cũng là động lực để địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Với quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của Nhân dân, các công trình đầu tư công trên địa bàn xã Đam Rông 3 đang được tăng tốc triển khai. Qua đó, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng đất còn nhiều tiềm năng này.