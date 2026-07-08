Đời sống Tăng tốc khám sức khỏe miễn phí toàn dân Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lâm Đồng siết chặt lộ trình, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần trong năm 2026.

UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân





Tháo gỡ “nút thắt” tài chính và nhân lực tại cơ sở

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác khám sức khỏe toàn dân. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này thành tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc phát biểu chỉ đạo

Trước đó, ngày 3/8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai chương trình. Hội nghị do đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân. Bà Huỳnh Thị Phương Duyên - Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến ngày 25/7, toàn tỉnh đã khám cho 747.534 người (đạt 19,2% kế hoạch). Trong đó, nhóm trẻ dưới 6 tuổi đạt 62,3% và nhóm từ 6 -18 tuổi đạt 69,5%. Tuy nhiên, kết quả ở nhóm người trên 18 tuổi mới chỉ đạt 3%. Về mặt dữ liệu, tỉnh đã có hơn 2,35 triệu người (60,3% dân số) có thông tin khám sức khỏe và hơn 858.000 người có Sổ sức khỏe điện tử.

Trước ngày 30/11 quyết tâm đạt 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe miễn phí



Tiến độ chững lại là do từ ngày 1/7/2026, khi nhiệm vụ khám sức khỏe được chuyển về UBND cấp xã, nhiều địa phương còn lúng túng trong khâu rà soát đối tượng, lập dự toán kinh phí, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa, nhân lực công nghệ thông tin và trang thiết bị y tế cũng ảnh hưởng tiến độ.

Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Tài chính sẽ phối hợp Sở Y tế ban hành hướng dẫn liên ngành về lập dự toán và quy trình lựa chọn đơn vị thực hiện. Các địa phương có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với trường hợp đủ điều kiện để ký hợp đồng với các cơ sở y tế, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Huỳnh Thị Phương Duyên báo cáo tiến độ khám sức khỏe toàn dân

Quyết tâm về đích trước ngày 30/11

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc yêu cầu các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn và từng nhóm đối tượng cho các tháng cuối năm. Ngành y tế có trách nhiệm điều phối hợp lý nhân lực từ tuyến tỉnh để hỗ trợ các địa bàn đông dân.

Để bảo đảm chương trình về đích đúng hạn, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề ra lộ trình và mốc thời gian cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ: Trước ngày 6/8 ban hành hướng dẫn dự toán, thanh quyết toán và lựa chọn cơ sở y tế. Trước ngày 8/8 các địa phương hoàn tất gửi dự toán kinh phí về Sở Tài chính. Trước ngày 2/9 hoàn thành kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh. Tháng 9/2026 hoàn thành khám định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trước ngày 30/11 hoàn thành mục tiêu 100% người dân thuộc địa bàn quản lý được khám sức khỏe miễn phí.

Mục tiêu trước ngày 2/9 hoàn thành kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh trong tỉnh

Sở Y tế được giao nhiệm vụ chuẩn hóa, liên thông dữ liệu để tạo lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh chia sẻ dữ liệu qua Cổng giám định Bảo hiểm y tế nhằm tránh trùng lặp thông tin và tham gia chi trả theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chủ động tham gia.