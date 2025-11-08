Thời sự “Tăng tốc ngày đêm” đổi thẻ đảng viên trên nền tảng dữ liệu quốc gia Những ngày đầu tháng 8/2025, không khí làm việc tại các trụ sở xã, phường ở tỉnh Lâm Đồng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đảng viên, từ các đồng chí cao tuổi đến những người đang công tác, tề tựu đông đủ để thực hiện việc đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Đây là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số trong công tác Đảng, gắn với nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu đảng viên toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và khẳng định sức mạnh tổ chức của Đảng ở cơ sở.

Chính quyền các địa phương đang phối hợp với lực lượng Công an trong đổi thẻ Đảng viên (Trong hình, bà Tô Thị Xuân Thủy, Bí Thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh đến điểm đổi thẻ Đảng viên kiểm tra việc phối hợp giữa các lực lượng trong đổi thẻ Đảng).

Chính quyền các địa phương vào cuộc đồng bộ, quyết liệt

Tại xã Hàm Tân, Đảng bộ hiện có 47 tổ chức Đảng trực thuộc với 746 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy xã xác định đây là dịp rà soát, củng cố, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên từ gốc. Bí thư Đảng ủy xã Dương Văn Đông nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không đơn thuần là hoạt động hành chính, mà là dịp để toàn Đảng bộ rà soát, củng cố, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Từ đó khẳng định vai trò lãnh đạo và sức mạnh tổ chức của Đảng ở cơ sở”. Để thực hiện hiệu quả, Ban Xây dựng Đảng xã phối hợp chặt chẽ với Công an xã xây dựng phương án chi tiết, khoa học, bố trí các “dây chuyền” vận hành liên tục với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ. Các khung giờ được phân chia hợp lý cho từng tổ chức Đảng, tránh chồng chéo và ùn tắc. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên và các tổ chức chính trị – xã hội tham gia hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn thao tác, giúp các đảng viên cao tuổi thuận tiện trong quá trình đổi thẻ.

Tại xã Hàm Thạnh công tác chuẩn bị được triển khai một cách bài bản, chu đáo trước khi việc đổi thẻ Đảng viên diễn ra. “Đảng ủy xã đã xác định việc đổi thẻ đảng viên là việc làm quan trọng và sử dụng lâu dài nên ngay khi có chủ trương, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thống kê danh sách, thông báo trước để đảng viên có thời gian chuẩn bị tham dự một cách đầy đủ nhất.

Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng làm việc với Công an xã Hàm Thuận Nam xác định thời gian đổi thẻ cho một đảng viên mất khoảng mấy phút. Từ đó, sẽ căn cứ trên số lượng đảng viên của từng chi bộ mà mời ở khoảng thời gian thích hợp, tránh tình trạng nhiều đảng viên cùng đến một lúc phải chờ đợi lâu và gây khó khăn cho công tác đổi thẻ đảng viên”, bà Tô Thị Xuân Thủy, Bí Thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh cho biết.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã và sự phối hợp của Công an xã Hàm Thuận Nam, tiến độ đổi thẻ đảng viên được đẩy nhanh. Chỉ trong ngày 9/8, 324/365 đảng viên chính thức đã hoàn thành việc đổi thẻ, còn lại 41 trường hợp chưa thực hiện do sai thông tin hoặc bận công tác, sức khỏe yếu. Xã Hàm Thạnh đã làm việc với Công an xã Hàm Thuận Nam sắp xếp lịch để làm trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đúng quy định.

Còn tại xã Hàm Liêm, nhờ chuẩn bị tốt về máy móc, thiết bị, đường truyền và nhân sự kỹ thuật, cùng tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học, chỉ trong ngày 9/8, Công an xã tổ chức cấp đổi thẻ gắn chip cho hơn 700 đảng viên của các chi bộ, hoàn thành gần 80% khối lượng công việc. Việc triển khai nhanh, thống nhất trong đổi thẻ đảng viên đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của đảng viên và nhân dân.

Nỗ lực “tăng tốc ngày đêm” của lực lượng công an

Không chỉ chính quyền cơ sở, lực lượng công an tại các địa phương là lực lượng nòng cốt trong chiến dịch này. Trong 10 ngày triển khai cao điểm, Công an Liên Hương là đơn vị chủ công trong việc thực hiện cao điểm thu nhận thông tin thẻ đảng viên cho trên 3.500 đảng viên thuộc Đảng ủy xã: Liên Hương, xã Tuy Phong, xã Vĩnh Hảo. Trong đó xã Liên Hương là địa bàn có số lượng đảng viên đông nhất với trên 1.699 đảng viên.

Công an xã xác định ngay từ đầu đây là nhiệm vụ khó với khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. Ban Chỉ huy Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy xã ban hành kế hoạch chỉ đạo đến 100% chi bộ, đồng thời xây dựng lịch tiếp nhận khoa học, tận dụng tối đa cả ngày, đêm và ngày nghỉ để phục vụ đảng viên. Phong trào thi đua “tăng tốc ngày đêm” được phát động trong toàn lực lượng công an xã. Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng làm thêm giờ, vừa đảm bảo tiến độ đổi thẻ, vừa duy trì các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Công an xã Liên Hương cũng phối hợp chặt chẽ với công an các xã còn lại, hỗ trợ công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hướng dẫn đảng viên.

Việc đổi thẻ đảng viên là bước tiến quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Ở cấp tỉnh, ngày 5/8, Công an tỉnh Lâm Đồng chính thức phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên toàn địa bàn. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với công an các huyện, xã thành lập các trạm thu nhận hồ sơ, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực ngày đêm. Chỉ trong những ngày đầu, toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ của gần 20% tổng số đảng viên, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu 100% trước ngày 15/8/2025.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra các điểm tiếp nhận, lắng nghe khó khăn, chỉ đạo giải pháp kịp thời. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp Công an các địa phương bố trí nhiều điểm thu nhận hồ sơ trên toàn tỉnh, thành lập 8 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương. Công tác được triển khai với phương châm “làm hết việc, không hết giờ” làm việc kể cả vào thứ bảy, chủ nhật.

Để bảo đảm đồng bộ và chính xác, lực lượng công an yêu cầu tất cả đơn vị thực hiện đối chiếu thông tin đảng viên với dữ liệu dân cư, xử lý ngay sai sót, không để tồn đọng. Trước khi triển khai, Công an tỉnh đã trang bị đồng bộ máy móc, thiết bị và bố trí nhân sự cho công an cấp xã, phường.

Cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng dữ liệu quốc gia không chỉ là bước tiến trong ứng dụng công nghệ vào công tác Đảng mà còn là dịp khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Với khí thế khẩn trương và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu trước thời hạn, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại: 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, góp thêm một dấu ấn đẹp trong chặng đường xây dựng Đảng và phục vụ nhân dân.