Thời sự Tăng tốc phủ xanh rừng thay thế phía Đông Lâm Đồng Để bảo đảm kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2026, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng tại các khu vực phía Đông Lâm Đồng khi thời tiết thuận lợi.

Công tác trồng rừng thay thế được khẩn trương thực hiện tại tiểu khu 288, Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (Lâm Đồng)

Những ngày gần đây, tranh thủ thời tiết mưa đều và trải dài trên diện rộng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (Lâm Đồng) đã đẩy mạnh hoạt động trồng rừng năm 2026.

Tại tiểu khu 288, hàng chục nhân công của đơn vị trúng thầu trồng rừng thay thế Dự án Hồ chứa nước Ka Pét đang tích cực trồng mới cây bạch đàn trên diện tích đất lâm nghiệp do Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.

Mỗi cây giống được trồng xuống sẽ góp phần tăng độ che phủ rừng ở Lâm Đồng

Ông Trần Hoàng Phong, Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động trồng rừng thay thế với 300 ha, tại các tiểu khu: 285, 286, 287 và 288. Nhờ mặt bằng thuận lợi, thời tiết mưa đều, đơn vị trúng thầu đã trồng được khoảng 70% diện tích, với 2 loại cây giống là bạch đàn và keo lai.

Để trồng rừng thay thế phục vụ Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, trong năm 2026, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận được UBND tỉnh Lâm Đồng giao làm chủ đầu tư trồng 500 ha rừng thay thế trên lâm phận do đơn vị quản lý.

Hoạt động trồng rừng thay thế đang được đẩy nhanh tiến độ nhờ thời tiết thuận lợi

Để bảo đảm tiến độ và diện tích được UBND tỉnh giao, chủ đầu tư đang đẩy nhanh công tác trồng rừng thay thế tại địa bàn do Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam và Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân quản lý.

Chuẩn bị mặt bằng để trồng rừng đạt hiệu quả cao

Theo ông Lê Ngọc Cường, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế phục vụ Dự án Hồ chứa nước Ka Pét với tổng diện tích 1.840 ha, thực hiện trong 4 năm kể từ năm 2026; riêng năm nay trồng 500 ha. Ngoài diện tích được giao, trong năm 2026, công ty còn phấn đấu trồng mới hơn 1.200 ha từ nguồn vốn của đơn vị.

Cây bạch đàn giống chuẩn bị cho mùa trồng rừng năm 2026

Đối với công tác trồng rừng thay thế, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ theo các quy định của Nhà nước. Đến nay, đơn vị đã trồng được gần 2/3 diện tích theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cây keo lai giống tại vườn ươm của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (Lâm Đồng)

"Công ty chúng tôi đã thành lập các tổ giám sát trực tiếp hoạt động trồng rừng tại hiện trường, giao xí nghiệp trực thuộc cùng phối hợp thực hiện nhằm đôn đốc tiến độ, chất lượng rừng trồng", ông Lê Ngọc Cường, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận thông tin.

Tổng kinh phí thực hiện trồng mới 1.840 ha rừng thay thế được UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận là 146 tỷ đồng, thực hiện trong 4 năm, kể từ năm 2026. Riêng kinh phí trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế 500 ha năm 2026 được phân bổ 47 tỷ đồng.

“ Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp theo dõi sát thời tiết để lựa chọn thời điểm trồng rừng phù hợp, dự kiến đến 15/9/2026 sẽ hoàn thành 100% diện tích trồng rừng thay thế theo kế hoạch. Cùng với đó, công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và trồng mới hơn 1.250 ha rừng từ nguồn vốn của đơn vị. Ông Lê Ngọc Cường, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

Những năm qua, trồng rừng nguyên liệu và khai thác chế biến lâm sản là một trong những thế mạnh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận. Hơn 9.960 ha rừng trồng của công ty hiện đã được tổ chức GFA (Đức) cấp Chứng chỉ rừng FSC và duy trì liên tục trong nhiều năm.

Kỹ thuật gieo ươm cây giống là một trong những thế mạnh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (Lâm Đồng)

Nhờ ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trồng, chăm sóc rừng theo tiêu chuẩn quốc tế, diện tích rừng trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận luôn đạt chất lượng cao, góp phần nâng độ che phủ rừng và mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.