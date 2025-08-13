Kinh tế Tăng tốc sản xuất công nghiệp cuối năm Với hàng loạt chỉ số tăng trưởng tích cực, cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, xúc tiến đầu tư, Lâm Đồng đang dồn sức tập trung sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm.

Sản phẩm chủ lực tăng trưởng ấn tượng

Ngành công nghiệp Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Theo ước tính, chỉ số sản xuất toàn ngành năm 2025 sẽ tăng 7,48% so với cùng kỳ. Tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP ước đạt 21,14%, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp ước đạt 8,49%. Những con số này đang phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp Lâm Đồng sau thời gian dài chịu nhiều tác động từ bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến đang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm chủ lực của địa phương đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể như, sản phẩm hạt điều nhân đạt khoảng 14,3 ngàn tấn, tăng 40,5%; chè chế biến đạt 26,69 ngàn tấn, tăng 38,38%; thuốc viên nén đạt 35,2 triệu viên, tăng 46,06%. Điện năng tiếp tục được xác định là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển của ngành công nghiệp Lâm Đồng. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư vào lĩnh vực này. Đặc biệt là Chuỗi dự án khí - điện Sơn Mỹ, bao gồm: Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và Kho cảng LNG Sơn Mỹ. Chính quyền địa phương đang tích cực giải quyết các vấn đề để thúc đẩy nhanh tiến độ phát triển. Đồng thời, hỗ trợ đưa ra các dự án năng lượng tái tạo như: điện gió, điện mặt trời sớm đi vào hoạt động.

Tại buổi khảo sát các dự án Khu công nghiệp (KCN) ven biển mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị các ngành, đơn vị khẩn trương triển khai các phần việc liên quan, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án KCN trên địa bàn. Đồng thời, tích cực đồng hành và phối hợp để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư, nhất là về hạ tầng KCN.

Chiến lược công nghiệp dài hạn

Hướng đến năm 2026, ngành công nghiệp Lâm Đồng tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn nữa. Dự kiến, chỉ số sản xuất công nghiệp sẽ tăng 9,89% so với năm 2025. Tỷ trọng GRDP của ngành ước đạt 22,02%. Để đạt được mục tiêu này, địa phương đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế chuyển đổi xanh.

Các chương trình quan trọng được nhanh chóng kiểm soát, xây dựng và phát triển. Đặc biệt, việc tổ chức phát triển các cụm công nghiệp đang được tỉnh triển khai bài bản. Trong đó, ưu tiên xây dựng các cụm công nghiệp đa ngành, phù hợp với tiềm năng từng địa phương, có hệ thống hạ tầng đồng bộ và thân thiện với môi trường. Các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn để phát triển hạ tầng cụm công nghiệp và thu hút các dự án thứ cấp.

Thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tập trung phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây là những ngành có giá trị gia tăng cao và công nghệ lớn. Các lĩnh vực như: chế biến sâu quặng sa khoáng titan, công nghiệp phụ trợ cho năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất thiết bị điện, linh kiện điện tử, vật liệu xây dựng, lắp ráp máy móc, ô tô, xe máy… tiếp tục được kêu gọi thu hút đầu tư. Các ngành dệt may, da giày được tập trung phát triển theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm dần sản phẩm gia công.

Để tạo nền tảng phát triển vững chắc, địa phương đang từng bước xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng đối với các sản phẩm chủ lực, gắn sản phẩm với chế biến và tiêu thụ. Trong đó, các sản phẩm cà phê, tiêu, điều, mắc ca, rau, củ, quả, trái cây, lụa tơ - dệt lụa - may mặc, thủy sản… sẽ là tâm điểm để hình thành các chuỗi liên kết tỉnh, liên vùng, giúp nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế.

Với quyết tâm cao và chính sách đồng bộ, ngành công nghiệp Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội phát triển vượt bậc. Những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn mấu chốt để tăng tốc, tạo đà chắc chắn hướng đến mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn kết phát triển xanh, bền vững.