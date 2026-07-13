Kinh tế Tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm của Lâm Đồng tăng gần 8%, thấp hơn kịch bản đề ra, nhưng chỉ dấu “sức khỏe” nền kinh tế khá tích cực. Thách thức hiện nay là tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy các động lực phát triển để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, tạo nền tảng để Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong năm 2026

Động lực từ những trụ cột kinh tế

Theo báo cáo của UBND tỉnh, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,97% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh chung của cả nước, phản ánh nỗ lực lớn của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế khi tăng trưởng 5,3%, vượt mức kịch bản đề ra 4,9%. Công nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng khá với chỉ số sản xuất tăng 9,6%; ngành chế biến, chế tạo tăng 16,76%; khai khoáng tăng 17,67%... Còn khu vực dịch vụ tiếp tục khởi sắc nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch và chỉ trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón gần 12 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt khoảng 825.000 lượt, tăng 18.6%. Doanh thu du lịch đạt hơn 33.300 tỷ đồng, tăng trên 22%.

“ Đây cũng là khoảng thời gian để kiểm chứng năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị trong việc chuyển hóa quyết tâm chính trị thành những kết quả cụ thể, gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh tại Lễ phát động phong trào Thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026”

Thu ngân sách nhà nước đạt gần 18.9000 tỷ đồng, thu hút đầu tư ngoài ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực với 35 dự án được cấp mới, tổng vốn đăng ký hơn 56.000 tỷ đồng. Đặc biệt, số doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 2.600 doanh nghiệp, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số trên cho thấy, Lâm Đồng vẫn sở hữu nhiều động lực tăng trưởng quan trọng từ nông nghiệp, công nghiệp, du lịch - dịch vụ và thu hút đầu tư đề ra giải pháp đồng bộ nhằm bức tốc tăng trưởng năm 2026.

Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, nông dân Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Điểm nghẽn nằm ở đâu?

Mặc dù tăng trưởng đạt kết quả tích cực, GRDP 6 tháng đầu năm vẫn thấp hơn mục tiêu 9,32% theo kịch bản tăng trưởng đề ra. Đánh giá của ngành thống kê tỉnh cho biết, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc 2 khu vực đóng vai trò động lực là công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chưa đạt kỳ vọng.

Theo bà Trương Thị Mộng Di - Phó Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng, việc 2 khu vực này không đạt kịch bản đề ra là nguyên nhân chính khiến GRDP toàn tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra trong nửa đầu năm.

Đặc biệt, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Đến giữa tháng 6/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 14% kế hoạch vốn được giao.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn chậm; một số công trình trọng điểm chưa đạt tiến độ đề ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xây dựng mà còn tác động dây chuyền đến nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế...

Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp là giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Khơi thông điểm nghẽn để tăng tốc về đích

Theo tính toán của ngành thống kê tỉnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trong năm 2026, Lâm Đồng phải đạt mức tăng trưởng từ 12% trở lên trong 6 tháng cuối năm. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức nhưng không phải là không khả thi.

Điều quan trọng là tỉnh cần nhanh chóng chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế hiện nay thành kết quả tăng trưởng cụ thể thông qua việc tháo gỡ những điểm nghẽn đã được nhận diện.

Trước hết, đầu tư công phải thật sự trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng. Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ tạo việc làm, thúc đẩy ngành xây dựng mà còn kéo theo nhu cầu vật liệu, vận tải, thương mại và dịch vụ. Chính vì vậy, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Ông Lê Ngọc Tiến - Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, để tạo bứt phá tăng trưởng trong những tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến, chế tạo và đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 14 dự án công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 23.700 tỷ đồng đi vào hoạt động. Nhiều dự án năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế.

Đối với khu vực dịch vụ, trọng tâm là kích cầu du lịch và tiêu dùng trong mùa cao điểm cuối năm. Tỉnh đặt mục tiêu cả năm đón trên 25 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 71.000 tỷ đồng và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ vượt 212.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp - bệ đỡ của nền kinh tế, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh nhằm duy trì đà tăng trưởng.

Phát động phong trào Thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương ngay sau lễ phát động phải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; xác định rõ mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm và kết quả cần đạt được. Trong đó, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả tăng trưởng kinh tế, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả thi đua.

Lâm Đồng không thiếu động lực tăng trưởng. Điều quan trọng lúc này là tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy hiệu quả các nguồn lực để bứt tốc trong những tháng cuối năm và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.