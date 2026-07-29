Tầng trên Falcon 9 sắp va Mặt Trăng: dữ liệu kỹ thuật và khả năng quan sát Tầng trên Falcon 9 dài khoảng 12 m, nặng 4.000 kg dự kiến va Mặt Trăng ngày 5/8/2026 ở tốc độ 8.700 km/h, tạo hố va chạm ước tính rộng 30 m.

Tầng trên của tên lửa SpaceX Falcon 9 dự kiến va vào Mặt Trăng ngày 5/8/2026, sau khi còn lại trong quỹ đạo quanh vệ tinh tự nhiên này từ một nhiệm vụ phóng ngày 15/1/2025. Theo các ước tính khoa học được dẫn trong nguồn, vật thể có thể đâm xuống với tốc độ khoảng 8.700 km/h, tạo hố va chạm đường kính 30 m và sâu 5 m.

Sự kiện là cơ hội để các nhà thiên văn theo dõi tác động của một vật thể nhân tạo lên bề mặt Mặt Trăng. Việc quan sát từ Trái Đất, nếu có thể, đòi hỏi bầu trời quang đãng, khu vực ít ô nhiễm ánh sáng và kính thiên văn để nhận biết chớp sáng do va chạm.

Một tầng tên lửa còn lại sau nhiệm vụ đưa hai tàu đổ bộ lên Mặt Trăng

Ngày 15/1/2025, SpaceX sử dụng Falcon 9 để phóng hai tàu đổ bộ hướng tới Mặt Trăng. Nguồn cho biết nhiệm vụ đã thành công, nhưng tầng trên của tên lửa không được đưa trở lại Trái Đất hay loại bỏ ngay sau khi hoàn thành vai trò đưa tải trọng đi xa.

Thay vào đó, tầng này tiếp tục tồn tại trong không gian và đi vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến vật thể sau đó được dự báo va vào bề mặt Mặt Trăng, thay vì tiếp tục bay theo một quỹ đạo khác.

Hình ảnh Mặt Trăng.

Thông số quyết định quy mô vụ va chạm

Tầng trên Falcon 9 được mô tả dài khoảng 12 m, rộng 4 m và có khối lượng khoảng 4.000 kg. Với tốc độ va chạm ước tính 8.700 km/h, năng lượng động học của vật thể sẽ được giải phóng trong thời gian rất ngắn khi tiếp xúc với bề mặt.

Nguồn ước tính cú va chạm có thể tạo một hố rộng 30 m, sâu 5 m. Ngoài hố va chạm, một lượng lớn mảnh vỡ được dự báo sẽ bắn tung trên bề mặt Mặt Trăng. Các con số này là ước tính khoa học được nêu trong nguồn; nguồn không cung cấp thêm chi tiết về mô hình tính toán hay vị trí chính xác của điểm va chạm.

Thông số Dữ liệu được nêu Vật thể Tầng trên tên lửa SpaceX Falcon 9 Thời điểm phóng nhiệm vụ 15/1/2025 Thời điểm va chạm dự kiến 5/8/2026 Chiều dài Khoảng 12 m Chiều rộng Khoảng 4 m Khối lượng Khoảng 4.000 kg Tốc độ va chạm dự kiến Khoảng 8.700 km/h Hố va chạm ước tính Đường kính 30 m, sâu 5 m

Khả năng quan sát phụ thuộc vào điều kiện trên Trái Đất

Điểm đáng chú ý của sự kiện không nằm ở việc quan sát trực tiếp tầng tên lửa, mà là khả năng nhận biết chớp sáng sinh ra tại thời điểm va chạm. Tuy nhiên, nguồn lưu ý chỉ những khu vực không bị ô nhiễm ánh sáng và có bầu trời trong mới có điều kiện thuận lợi.

Kính thiên văn cũng là thiết bị cần thiết để quan sát chớp sáng. Điều này đồng nghĩa hiện tượng khó phù hợp với việc quan sát bằng mắt thường, đồng thời kết quả quan sát có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết và vị trí của Mặt Trăng trên bầu trời tại từng khu vực.

Hình ảnh vị trí va chạm.

Giá trị khoa học nằm ở dữ liệu về vật thể nhân tạo va vào Mặt Trăng

Các nhà thiên văn dự kiến theo dõi vụ va chạm để nghiên cứu dạng hiện tượng này và những hệ quả của nó. Việc biết trước thời điểm, kích thước gần đúng và vận tốc dự kiến của vật thể tạo điều kiện để tổ chức quan sát có mục tiêu, thay vì chỉ phát hiện một hiện tượng bất ngờ.

Ngoài các quan sát từ Trái Đất, Korea Pathfinder Lunar Orbiter có thể quan sát sự kiện bằng các thiết bị trên tàu. Nếu thực hiện được, dữ liệu từ quỹ đạo Mặt Trăng có thể bổ sung góc nhìn khác với quan sát qua khí quyển Trái Đất. Nguồn chỉ nêu khả năng này, chưa xác nhận kế hoạch quan sát cụ thể hay kết quả dự kiến từ tàu quỹ đạo.

Nhìn chung, vụ va chạm tầng trên Falcon 9 là một sự kiện đã được dự báo với các thông số cơ bản rõ ràng: vật thể nặng khoảng 4.000 kg, tốc độ khoảng 8.700 km/h và hố va chạm dự kiến rộng 30 m. Giá trị chính của nó là khả năng cung cấp một lần quan sát có kiểm soát về tác động của vật thể nhân tạo lên bề mặt Mặt Trăng.