Nông nghiệp - Nông thôn Tạo đà tăng trưởng nông nghiệp bền vững Những tháng còn lại của năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh với nhiều giải pháp bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 5,01%, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Áp dụng quy trình chăn nuôi công nghệ mới để bảo đảm an toàn dịch bệnh

Vượt 0,41% kế hoạch

Kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng từ đầu năm 2026 đến nay cho thấy: Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 5,3%, vượt 0,41% so với kế hoạch. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 914.059 ha, trong đó diện tích gieo trồng cây ngắn ngày 279.564 ha, cây dài ngày 634.495 ha, tăng lần lượt so với cùng kỳ năm trước 1,4% và 0,3%. Toàn tỉnh cũng đã chuyển đổi, trồng mới gần 4.000 ha các loại cây trồng giá trị kinh tế cao. Trong tổng diện tích 109.500 ha nông nghiệp công nghệ cao có 1.400 ha ứng dụng nông nghiệp thông minh. Đáng kể có 16 vùng sản xuất và 7 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được cấp chứng nhận.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, trong trồng trọt, toàn tỉnh đạt các tiêu chuẩn chứng nhận sản xuất an toàn bền vững với 23.600 ha GAP và tương đương; 4.050 ha hữu cơ. Trong chăn nuôi thì có 37 trang trại VietGAHP, Organic; 125 trang trại an toàn dịch bệnh, tổng đàn gia súc ước đạt 2 triệu con, gia cầm 23,6 triệu con, so với cùng kỳ năm 2025 tăng 11,4% và 9,8%...

Toàn tỉnh ước đạt tổng diện tích gieo trồng cả năm 2026 khoảng 1.064.591ha, tăng 1,52% so với năm 2025

Ông Trần Quang Duy - Phó Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đánh giá: “Từ đầu năm 2026 đến nay, nhờ chủ động dự báo, ứng phó tình trạng nắng nóng kéo dài, mưa lớn, lốc xoáy cục bộ, vì vậy sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Với việc chuyển đổi cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thị trường đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững và hiệu quả. Toàn tỉnh ước tính cả năm 2026, giá trị trồng trọt tăng khoảng 5,5% so với năm 2025, giá trị sản phẩm bình quân trên diện tích 1 ha khoảng 207 triệu đồng…”.

Trên cơ sở đó, toàn tỉnh ước đạt tổng diện tích gieo trồng cả năm 2026 khoảng 1.064.591 ha, tăng 1,52% so với năm 2025.

Nền tảng để tăng trưởng bền vững

Với kết quả từ đầu năm 2026 đến nay cho thấy, ngành nông nghiệp và môi trường có cơ sở để duy trì đà bứt phá những tháng còn lại của năm 2026, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho những năm tiếp theo.

Để duy trì mức tăng trưởng mà chỉ tiêu năm 2026 đề ra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân nhấn mạnh các giải pháp gồm: Đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác bền vững và hiệu quả cho người sản xuất, tập trung giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, giảm phát thải và chuyển đổi số; giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu. Đồng thời tối ưu hóa chi phí chăn nuôi thông qua tạo nguồn thức ăn tại chỗ; chọn giống tăng trưởng nhanh; áp dụng quy trình chăn nuôi công nghệ mới để bảo đảm an toàn dịch bệnh; quản lý đàn vật nuôi hợp lý; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tận dụng phụ phẩm phát triển kinh tế tuần hoàn.

Lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng

Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất vụ cá nam 2026 đạt hiệu quả; triển khai kế hoạch sản xuất vụ cá bấc 2026, nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, gia tăng năng suất và thời gian bám biển của đội tàu ở vùng lộng, xa bờ. Tại vùng ven bờ tiếp tục khai thác hợp lý nguồn lợi hải đặc sản gắn với nhân rộng mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản…

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị nông sản trong chuỗi liên kết; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; hợp tác đưa các mặt hàng nông sản chủ lực, tiềm năng của tỉnh lên kệ hàng toàn cầu. Cùng với đó, tập trung thu hút đầu tư vào sản xuất công nghệ cao, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn để nông nghiệp tiếp tục làm trụ đỡ của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.