Chính sách Tạo điều kiện để mọi người dân đều có quyền tiếp cận thông tin Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 337/2026/NĐ-CP (ngày 26/8/2026) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Nghị định này quy định các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Nghị định nêu các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin như: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số trong cung cấp thông tin phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Vận hành, duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh thông tin, trang cộng đồng chính thức của cơ quan, đơn vị. Duy trì, lưu giữ, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, dễ dàng tra cứu, tải về, sử dụng; thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quy trình để quản lý, bảo vệ thông tin theo quy định của pháp luật. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan, đơn vị (nếu có), trên phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng internet. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin. Bố trí hợp lý nơi tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

Nghị định số 337 cũng quy định cụ thể các biện pháp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.