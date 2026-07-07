Quốc phòng - An ninh Tạo dựng “thế trận lòng dân” vững chắc Bình yên của một địa bàn chiến lược không chỉ được giữ bằng những ca trực hay phương án sẵn sàng chiến đấu, mà còn được bồi đắp từ niềm tin của Nhân dân. Đó cũng là cách Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hiệp Thạnh từng ngày củng cố thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hiệp Thạnh thực hiện công tác dân vận

Chủ động từ sớm

Là cửa ngõ phía Nam dẫn vào Đà Lạt, nằm trên trục quốc lộ 20 - tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh, xã Hiệp Thạnh giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ Khu vực 1. Đây cũng là địa bàn có khoảng 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm như: hồ chứa nước Ta Hoét, đường cao tốc Liên Khương - Bảo Lộc... trong bối cảnh ấy Ban CHQS xã Hiệp Thạnh đã chủ động triển khai nhiệm vụ để giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở, tạo nền tảng ổn định để địa phương phát triển.

Thượng tá Phạm Văn Biên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hiệp Thạnh cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo theo quy định; triển khai đồng bộ các mặt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ của xã đạt 0,8% dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 25,02%. Phía sau những con số ấy là một lực lượng luôn bám sát địa bàn, bám dân, phối hợp chặt chẽ với công an xã để nắm chắc tình hình, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn nhạy cảm về an ninh trật tự. Riêng 6 tháng đầu năm đã có 15 cuộc tuần tra được triển khai. Qua đó sớm phát hiện các yếu tố tiềm ẩn để đơn vị này triển khai các phương án chủ động phòng ngừa hiệu quả.

Dân quân tự vệ xã Hiệp Thạnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Tinh thần chủ động ấy còn được thể hiện ở việc đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án bảo vệ cơ quan, phòng, chống cháy nổ; đồng thời hoàn thiện đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, phòng không nhân dân và các kế hoạch quân sự theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Song song với đó, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật được triển khai đồng bộ. Hệ thống giáo án, mô hình học cụ được bổ sung đầy đủ; lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện đúng chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Mỗi nội dung huấn luyện không chỉ nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn góp phần xây dựng bản lĩnh, tác phong chính quy của lực lượng quân sự cơ sở.

Dân vận tốt - lòng dân thuận

Nếu sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên thì công tác dân vận chính là sợi dây gắn kết lực lượng quân sự với Nhân dân, tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc.

Ngay sau khi thành lập, Ban CHQS xã đã triển khai mô hình lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong màu áo dân quân quen thuộc, những chiến sĩ trẻ không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng mà còn tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ nhập dữ liệu và bảo đảm an ninh trật tự tại trung tâm. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người dân quân gần dân, trọng dân và vì Nhân dân phục vụ.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Mới đây, trong đợt huấn luyện năm 2026, cán bộ, chiến sĩ dân quân tiếp tục cùng Nhân dân thôn Bồng Lai và K’Long nạo vét khoảng 4 km mương thủy lợi, dọn vệ sinh môi trường. Những đoạn mương từng bị cỏ dại, đất đá bồi lấp được khơi thông trước mùa mưa, góp phần hạn chế ngập úng, tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tinh thần vì Nhân dân ấy còn được thể hiện qua những việc làm thiết thực như phối hợp bàn giao nhà tình nghĩa quân dân, trao tặng ti vi cho gia đình ông Ha Lía ở thôn Gân Reo hay tích cực tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai các công trình trọng điểm của địa phương. Đặc biệt, mỗi khi mưa lớn gây ngập lụt, nhiều khu dân cư bị chia cắt, lực lượng quân sự xã luôn là một trong những lực lượng có mặt sớm nhất. Từ những đêm mưa trắng trời đến những điểm ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân, bảo vệ tài sản, tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra…

Trực tiếp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Ban CHQS xã Hiệp Thạnh, Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được.

Lãnh đạo Quân khu 7 kiểm tra khu vực tăng gia của Ban CHQS xã Hiệp Thạnh

Đồng chí yêu cầu Ban CHQS xã tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ; đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.