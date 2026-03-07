Pháp luật - Đời sống Tạo “lá chắn” an ninh cho hoạt động ngân hàng Mô hình phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) và Agribank Chi nhánh Lâm Đồng được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Agribank Chi nhánh Lâm Đồng ra mắt mô hình “Dân vận khéo” trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Ảnh: Lê Tiến

Chủ động phòng ngừa, răn đe tội phạm

Trong bối cảnh hoạt động tài chính - ngân hàng phát triển mạnh, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm giao dịch ngày càng trở nên cấp thiết. Công tác phòng ngừa cần được triển khai chủ động trước những phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phối hợp với Agribank Chi nhánh Lâm Đồng xây dựng, ra mắt mô hình “Dân vận khéo” trong công tác phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng.

Mô hình có 62 thành viên nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 113, lực lượng bảo vệ và cán bộ Agribank Chi nhánh Lâm Đồng. Theo đó, lực lượng Cảnh sát 113 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là vào ban đêm và các khung giờ nhạy cảm; đồng thời phối hợp kiểm tra hệ thống an ninh, khảo sát địa bàn và hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng bảo vệ tại các điểm giao dịch. Các thành viên tham gia mô hình cũng thường xuyên trao đổi thông tin, xây dựng phương án xử lý các tình huống giả định như: cướp có vũ khí, đe dọa khách hàng hoặc cháy nổ, qua đó, nâng cao khả năng phối hợp xử lý khi có sự cố phát sinh.

Bà Đào Thị Việt Lê - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Lâm Đồng cho biết, Agribank luôn chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm giao dịch. Đây là yêu cầu đặt ra đối với đơn vị có mạng lưới hoạt động rộng và khối lượng giao dịch tiền mặt lớn. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Cảnh sát 113 không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, răn đe tội phạm mà còn tạo sự an tâm cho khách hàng và cán bộ ngân hàng.

Quang cảnh lễ ra mắt mô hình Dân vận khéo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự - Ảnh Lê Tiến

Nâng cao khả năng ứng phó từ cơ sở

Bên cạnh việc tăng cường phối hợp bảo vệ an toàn các điểm giao dịch, mô hình còn hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng phòng ngừa từ sớm đối với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các đối tượng cướp ngân hàng hiện nay thường nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của các điểm giao dịch ngân hàng trước khi gây án. Chúng có thể lợi dụng thời điểm cuối giờ giao dịch hoặc những sơ hở trong công tác bảo vệ để thực hiện hành vi phạm tội. Đây cũng là một trong những lý do đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an và ngành ngân hàng trong công tác phòng ngừa từ cơ sở.

Đối tượng Tâu Xá Phiến, nghi phạm cướp ngân hàng ở Đức Trọng (Lâm Đồng) bị bắt giữ khi đang chạy trốn - Ảnh: Lê Tiến

Đại tá Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh nhấn mạnh, yếu tố quyết định trong công tác bảo đảm an ninh ngân hàng không chỉ là trang thiết bị hay công cụ hỗ trợ mà còn là kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các lực lượng liên quan. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp, khi xảy ra sự cố bất ngờ, tâm lý hoảng loạn có thể khiến lực lượng bảo vệ hoặc nhân viên ngân hàng lúng túng trong xử lý. Vì vậy, việc xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa lực lượng Cảnh sát 113 với các điểm giao dịch ngân hàng sẽ góp phần nâng cao khả năng phản ứng nhanh, hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.

Việc ra mắt mô hình “Dân vận khéo” trong công tác phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng không chỉ tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng công an và ngành ngân hàng mà còn góp phần củng cố thế trận an ninh từ cơ sở. Qua đó, công tác bảo đảm an ninh tại các điểm giao dịch ngân hàng được kỳ vọng sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.