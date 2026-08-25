Nông nghiệp - Nông thôn Tạo sức bật mới cho sản phẩm OCOP Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, sản phẩm đặc trưng, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa, các địa phương trong tỉnh đang từng bước nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường cho OCOP địa phương được bay xa.

Sản phẩm OCOP của địa phương với những đặc sản do nông dân trồng và chế biến

Từ sản vật địa phương đến sản phẩm OCOP

Tại xã Tân Hà Lâm Hà, mắc ca sấy Việt’s Nuts của anh Nguyễn Hữu Việt được công nhận OCOP 3 và 4 sao, đồng thời là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Theo anh Việt, từ hơn 200 cây mắc ca ghép trồng xen trong vườn cà phê những năm 2007 - 2008, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng diện tích và đầu tư chế biến. Đến nay, anh có khoảng 10 ha mắc ca, liên kết với 50 hộ dân tại các xã lân cận trên diện tích hơn 90 ha. Mỗi năm, khoảng 100 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường.

Còn tại xã Đam Rông 3, măng rừng thường vào vụ từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm. Trước đây, măng chủ yếu được sử dụng trong bữa ăn hoặc bán tươi, mang lại nguồn thu theo mùa. Từ năm 2017, chị Trần Quốc Khanh (thôn Tân Tiến) thu mua măng rừng tươi của người dân để chế biến măng khô, từng bước tạo đầu ra ổn định hơn. Theo chị Khanh, cơ sở chủ yếu sử dụng phương pháp truyền thống, không dùng hóa chất nhằm giữ hương vị đặc trưng của măng rừng. Mỗi năm, cơ sở thu mua khoảng 40 tấn măng tươi, chế biến khoảng 2 tạ măng khô, tiêu thụ tại địa phương, Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh. Tháng 6/2025, sản phẩm măng khô được công nhận OCOP 3 sao.

Ông Trần Đức Bắc - Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3 cho biết, hiện địa phương có 5 sản phẩm OCOP 3 sao. Việc đưa những sản vật quen thuộc vào chế biến, chuẩn hóa và xây dựng thương hiệu đang góp phần nâng giá trị sản phẩm, tạo thêm sinh kế và phát huy lợi thế địa phương.

Hay tại Lạc Dương, sản phẩm đông trùng hạ thảo của hộ kinh doanh Langbiang cũng được hình thành từ quá trình kiên trì tìm hướng phát triển. Sau nhiều lần thất bại do thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, chị Nguyễn Thị Thùy Trang tìm đến nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm. Đến tháng 8/2024, gia đình hoàn thiện hệ thống trồng, chăm sóc và chế biến khép kín. Sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao và đang hướng tới mở rộng quy mô, nâng hạng và đưa lên các sàn thương mại điện tử.

Chị Khanh với sản phẩm OCOP 3 sao măng khô

Phát huy lợi thế, nâng tầm giá trị

Tính đến ngày 20/5/2026, Lâm Đồng có 936 sản phẩm OCOP còn hiệu lực của 526 chủ thể; trong đó có 88 sản phẩm 4 sao và 848 sản phẩm 3 sao. Sản phẩm tập trung ở các nhóm thực phẩm, nông sản, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch nông thôn. Nhiều sản phẩm đã vào hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản, tham gia hội chợ, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; một số bước đầu tiếp cận thị trường nước ngoài.

Tại diễn đàn “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm”, ông Lê Quang Dần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, Lâm Đồng có nhiều lợi thế về sản vật đặc trưng, nghề truyền thống, cảnh quan và giá trị văn hóa bản địa. Đây là nền tảng để phát triển OCOP gắn với làng nghề, du lịch nông nghiệp và các chuỗi giá trị liên vùng.

Tuy nhiên, việc khai thác lợi thế từng vùng sinh thái chưa tương xứng tiềm năng. Do đó, chương trình OCOP cần tiếp tục chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng; chú trọng vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì, nhãn hiệu và thị trường. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và địa phương để hình thành chuỗi giá trị ổn định, bảo đảm lợi ích hài hòa cho các bên.

Bên cạnh đó, phát huy tốt những giá trị sẵn có của từng vùng đất, tổ chức sản xuất bài bản và mở rộng liên kết sẽ tạo thêm giá trị cho sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở để Lâm Đồng phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân và từng bước đưa sản phẩm địa phương vươn xa.