Những năm qua, nhiều chương trình, kế hoạch về phát triển thanh niên tại các khu vực Tây Nguyên đã được ban hành, triển khai hiệu quả. Trong đó, các tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững, tìm kiếm cơ hội sinh kế, lập nghiệp, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Xác định thanh niên là lực lượng xung kích, có vị trí, vai trò quan trọng, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn, các tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công tác thanh niên với mục tiêu bảo đảm cho đội ngũ trẻ có điều kiện phát huy trong học tập, lao động với tinh thần sáng tạo, năng động và phát triển. Các địa phương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ và sự tham gia của thanh niên vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; huy động thanh niên tham gia xây dựng quê hương.

Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, các tỉnh đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện của thanh niên, nhất là thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại địa bàn Tây Nguyên, công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhất là trong học sinh phổ thông được thực hiện bằng nhiều hình thức. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, tiếp sức mùa thi. Thời gian qua, các địa phương tổ chức nhiều chương trình đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên với chủ đề đào tạo nghề, tạo việc làm; tư vấn, giới thiệu việc làm.

Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” được các cấp Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hình thức. Qua đó, góp phần tập hợp, kết nối những thanh niên tiên tiến có tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khởi nghiệp, tương trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đoàn-Hội tổ chức hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khó khăn vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo đánh giá của các tỉnh trong khu vực, thông qua các hoạt động đồng hành, hỗ trợ từ các cơ quan, ban, ngành và cộng đồng, xã hội, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã được tiếp sức để mạnh dạn đổi mới tư duy, hành động, có ý chí vươn lên. Điều này không chỉ hướng đến mục tiêu có việc làm, thu nhập ổn định, làm giàu chính đáng mà còn tạo động lực, cơ hội để họ cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.