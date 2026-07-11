Tập đoàn Amber khởi công Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai 4.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa Dự án quy mô 160ha tại Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư hơn 4.072 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 10/2028.

Ngày 9/7, Tập đoàn Amber chính thức tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai tại Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 4.072 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành động lực mới cho kinh tế biển khu vực.

Hình ảnh tại lễ khởi công. Nguồn ảnh: Báo Khánh Hòa

Quy mô và lộ trình triển khai dự án

Dự án Khu du lịch Dốc Lết - Phương Mai có tổng diện tích quy hoạch gần 160ha. Theo lộ trình phát triển, chủ đầu tư dự kiến đưa giai đoạn 1 với quy mô 68,5ha vào hoạt động trong tháng 9/2027. Toàn bộ dự án đặt mục tiêu hoàn thành và chính thức vận hành vào tháng 10/2028.

Khu du lịch được thiết kế để phục vụ khoảng 10.000 người, bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các phân khu chức năng hiện đại. Các hạng mục chính của dự án bao gồm:

Lưu trú cao cấp: Hệ thống resort, khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng.

Hệ thống resort, khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng. Dịch vụ tổng hợp: Trung tâm hội nghị, khu thương mại - dịch vụ và khu chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm hội nghị, khu thương mại - dịch vụ và khu chăm sóc sức khỏe. Tiện ích công cộng: Khu vui chơi giải trí, hệ thống công viên, quảng trường và bãi tắm.

Định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai dự án là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong trở thành khu kinh tế biển đa ngành, hiện đại. Dự án không chỉ bổ sung các sản phẩm du lịch chất lượng cao mà còn góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tại khu vực.

Ban Quản lý yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công, đồng thời ưu tiên phát triển theo hướng xanh và bền vững. Việc bứt phá hạ tầng du lịch được xem là yếu tố then chốt để Tỉnh Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần.

Tiềm năng từ địa thế ven biển

Sau khi thực hiện các điều chỉnh về địa giới hành chính, Tỉnh Khánh Hòa hiện sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với tổng diện tích tự nhiên 8.555,86km² và quy mô dân số hơn 2,24 triệu người. Đặc điểm địa lý này tạo ra dư địa lớn cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và phát triển kinh tế biển bền vững.

Sự xuất hiện của các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn như Dốc Lết - Phương Mai được đánh giá sẽ nâng cao sức hấp dẫn đầu tư, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch chuyên nghiệp tại địa phương.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.