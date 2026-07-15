Thời sự Tập đoàn VRG đề xuất đầu tư chuỗi dự án gần 42.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng Chuỗi dự án gồm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, với tổng vốn đầu tư 41.830 tỷ đồng vừa được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đề xuất nghiên cứu đầu tư tại Lâm Đồng.

Quang cảnh buổi làm việc giữa tỉnh Lâm Đồng với Tập đoàn VRG

Chiều 15/7, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Tập đoàn VRG về định hướng nghiên cứu đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tiếp và làm việc với tập đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp và làm việc với Tập đoàn VRG

Về phía Tập đoàn VRG có ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham dự.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tập đoàn VRG thông tin, tại Lâm Đồng, tập đoàn có 5 đơn vị thành viên hoạt động trên các lĩnh vực như: trồng, khai thác, chế biến cao su và thủy điện.

Đơn cử như các đơn vị: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận; Công ty Cổ phần cao su Bảo Lâm; Công ty Cổ phần VRG Bảo Lộc; Công ty Cổ phần VRG Đắk Nông…

Lãnh đạo Tập đoàn VRG tại buổi làm việc với Lâm Đồng

Những năm qua, các đơn vị đã hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính vững mạnh, Tập đoàn VRG đề xuất Lâm Đồng được nghiên cứu, cấp chủ trương đầu tư chuỗi dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, với tổng vốn đầu tư 41.830 tỷ đồng.

Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VRG phát biểu

“ Với nền tảng tài chính vững mạnh, bề dày kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực để triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đề xuất. Tập đoàn quyết tâm cùng Lâm Đồng hình thành đồng bộ hệ sinh thái phức hợp, gồm: công nghiệp, năng lượng và logistics thế hệ mới. Ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VRG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành cơ bản thống nhất và ủng hộ các dự án tập đoàn đề xuất, phù hợp với xu thế phát triển của Lâm Đồng.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Các đại biểu đề xuất tập đoàn xác định các dự án sở trường, tập trung đầu tư nhanh, hiệu quả, nhất là những dự án có thể đi vào hoạt động từ năm 2026 để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm hoan nghênh Tập đoàn VRG đã chủ động làm việc, đề xuất các dự án đầu tư tại Lâm Đồng. Sau khi Lâm Đồng hợp nhất, đây là lần thứ hai tập đoàn đến làm việc với địa phương để nghiên cứu tiềm năng, lợi thế, định hình các dự án phù hợp thực tiễn. Điều này thể hiện rõ thiện chí của nhà đầu tư khi đồng hành với địa phương trong quá trình phát triển.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn hai bên cùng hợp tác lâu dài

Lâm Đồng đánh giá cao tiềm lực tài chính, bề dày kinh nghiệm, cũng như chuỗi các dự án, lĩnh vực mà Tập đoàn VRG đã và đang đầu tư, đi vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Đối với Lâm Đồng, các dự án mà tập đoàn đang đề xuất hoàn toàn phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển trước mắt và trong dài hạn của địa phương. Nhất là trong bối cảnh tăng trưởng GRDP “2 con số” mà lĩnh vực công nghiệp, năng lượng đóng vai trò dẫn dắt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đề nghị các dự án hợp tác, đầu tư của Tập đoàn VRG tại địa phương cần phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy định pháp luật về đất đai

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm thông tin, Lâm Đồng hiện nay đang tập trung đầu tư vào xây dựng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Tỉnh đang định hình phát triển Khu kinh tế ven biển theo định hướng phát triển chung, cũng như tạo nền tảng để Lâm Đồng phát triển bền vững, lâu dài.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các nội dung liên quan tại buổi làm việc

“ Lâm Đồng tin tưởng vào năng lực, kinh nghiệm, cũng như hướng đầu tư của Tập đoàn VRG đối với tỉnh. Địa phương mong muốn được chia sẻ, đồng hành và hợp tác với tập đoàn bằng những dự án nhanh, hiệu quả, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế lâu dài, bền vững. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm, uy tín của Tập đoàn VRG qua gần một thập kỷ đầu tư tại Lâm Đồng. Địa phương hoàn toàn ủng hộ chiến lược kinh tế của tập đoàn, nhất là đối với các dự án đơn vị đang đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn buổi làm việc sẽ là cơ hội để tập đoàn và địa phương trao đổi, cùng hướng đến hợp tác lâu dài

“ Tập đoàn VRG nên xác định những dự án có thể đi vào hoạt động ngay trong năm 2026 để tập trung xúc tiến. Tránh tình trạng triển khai cùng một lúc nhiều dự án dẫn tới chậm trễ trong tất cả các khâu. Mục tiêu cuối cùng của hai bên là dự án cụ thể, hiệu quả rõ ràng, phát triển bền vững. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Tập đoàn VRG cần thành lập một tổ công tác túc trực tại Lâm Đồng để thường xuyên liên hệ, phối hợp với các sở, ngành, ban quản lý các khu công nghiệp. Khó khăn, vướng mắc ở khâu nào, hai bên cùng bàn phương án giải quyết ngay tại đó.

Bởi vì, chỉ khi địa phương và nhà đầu tư đồng hành với nhau từ những bước đầu tiên mới có thể mang tới hiệu quả nhanh, bền vững.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải trao đổi, trả lời một số đề nghị đầu tư của tập đoàn