Thời sự Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử Chiều 30/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Hội nghị kết nối với 39 điểm cầu tại các địa phương và hơn 2.000 điểm cầu cấp xã trên cả nước.

Đại diện Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị

Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy cùng bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Quy định số 338-QĐ/TW ngày 9/7/2025 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 42-HD/VPTW ngày 7/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan dự hội nghị

Bên cạnh phần giới thiệu tổng quan Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, hội nghị tập trung hướng dẫn các nội dung như: nộp hồ sơ trực tuyến đối với 4 thủ tục hành chính của Đảng; tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thực hiện quy trình nghiệp vụ trên hệ thống; quản trị, vận hành hệ thống; chuẩn bị, rà soát dữ liệu, tài khoản, phân quyền và các điều kiện kỹ thuật phục vụ triển khai giai đoạn 2.

Trong chương trình, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cũng trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Quy định số 338-QĐ/TW và Hướng dẫn số 42-HD/VPTW tạo khung pháp lý thống nhất để triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đồng thời chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc trên nền tảng số.

Các đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Quy định số 338-QĐ/TW xác lập các nguyên tắc cơ bản trong thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Việc giải quyết thủ tục phải bảo đảm công khai, minh bạch, lấy người dùng làm trung tâm, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và sử dụng chữ ký số theo quy định. Hồ sơ điện tử hợp lệ có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy, không phải nộp lại bản giấy nếu pháp luật và quy định của Đảng không yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Hướng dẫn số 42-HD/VPTW quy định cụ thể quy trình triển khai từ rà soát, công bố thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử đến theo dõi, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện. Hướng dẫn cũng yêu cầu các cơ quan Đảng chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, tài khoản và phân quyền để bảo đảm việc vận hành đồng bộ, thông suốt.

Việc triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan Đảng.

Quy trình xử lý hồ sơ được chuẩn hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn, chi phí hành chính giảm, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch và khả năng giám sát.

Cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu dự và theo dõi hội nghị

Dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống cũng góp phần hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính của Đảng hiện đại, chuyên nghiệp và gắn với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

4 thủ tục hành chính của Đảng triển khai trực tuyến: Theo kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 338-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 42-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, giai đoạn đầu, hệ thống đưa vào vận hành 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm: chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, thủ tục thu nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.