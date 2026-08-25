Y tế - Sức khỏe Tập huấn truyền thông nước sạch, vệ sinh và sơ cấp cứu ban đầu Từ ngày 24 - 26/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn về truyền thông nước sạch, vệ sinh - phòng, chống dịch bệnh và sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ và đội phòng ngừa ứng phó thảm họa các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Hội và Đội phòng ngừa, ứng phó thảm họa các xã, phường tham gia tập huấn truyền thông nước sạch, vệ sinh và sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường; nhận diện các bệnh truyền nhiễm dễ phát sinh sau bão lũ và phương pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Nội dung tập huấn kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận nhóm và thực hành, giúp học viên nâng cao kỹ năng truyền thông về vệ sinh cá nhân, xử lý và sử dụng nước sạch an toàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản trong sơ cấp cứu tai nạn, thương tích

Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản trong sơ cấp cứu tai nạn, thương tích như di chuyển, vận chuyển nạn nhân an toàn; xử lý dị vật, tắc đường thở; sơ cứu ngừng thở, ngừng tim, chảy máu, vết thương phần mềm, gãy xương, bỏng và điện giật.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản trong sơ cấp cứu tai nạn, thương tích

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho lực lượng Chữ thập đỏ và Đội phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Qua đó chủ động triển khai các hoạt động sơ cấp cứu ban đầu, phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tai nạn thương tích và giảm thiểu hậu quả khi có sự cố, thiên tai xảy ra tại cộng đồng.