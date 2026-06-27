Thời sự Tập trung gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh các công trình giao thông trọng điểm quốc gia Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ảnh chụp qua màn hình)

Đồng chủ trì tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các địa phương.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì, tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành dự và theo dõi hội nghị

Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 55 dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông với 124 dự án thành phần. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác thêm 395 km đường bộ cao tốc, hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào sử dụng, nâng tổng số dự án, dự án thành phần hoàn thành lên 30.

Đối với lĩnh vực hàng không, các vướng mắc tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) cơ bản được tháo gỡ, phấn đấu đưa vào khai thác trong năm 2026. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang bám sát tiến độ, dự kiến hoàn thành lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 7/2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo về kết quả triển khai công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải 6 tháng đầu năm 2026 (Ảnh chụp qua màn hình)

Công tác giải ngân các dự án đường bộ đạt khoảng 18.753 tỷ đồng, tương đương 29% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước (24,2%). Nhiều dự án đạt tỷ lệ giải ngân cao như cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình và Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua Sơn La.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cho biết vẫn còn 7 nhóm nhiệm vụ chậm tiến độ do vướng thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu.

Khó khăn lớn nhất tập trung tại khu vực phía Nam, khi nguồn cát đắp nền ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn khan hiếm, còn vật liệu đá đang ưu tiên cho một số công trình trọng điểm như sân bay Long Thành và đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án khác.

Đại diện các sở, ngành, địa phương của Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị trực tuyến

Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án như Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Tân Phú và Tân Phú - Bảo Lộc vẫn chưa đáp ứng kế hoạch, kéo theo tiến độ giải ngân chậm ở các dự án TP Hồ Chí Minh - Chơn Thành và Bảo Lộc - Liên Khương. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng cũng làm gia tăng chi phí thi công.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, song nhấn mạnh tiến độ một số dự án còn rất chậm, không đáp ứng lộ trình đã đăng ký.

Nhấn mạnh khối lượng công việc 6 tháng cuối năm 2026 rất lớn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù khối lượng, đồng thời chủ động tháo gỡ các khó khăn về thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng và cơ chế phối hợp.

Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà buông lỏng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phải bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và hiệu quả đầu tư.

“ Quan điểm của Chính phủ là kiên quyết không điều chỉnh lùi mốc tiến độ các công trình, dự án trọng điểm đã có cam kết, trừ trường hợp bất khả kháng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng công khai tiến độ thực hiện của từng địa phương trên các hệ thống thông tin nhằm tăng tính minh bạch. Đây sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, đồng thời là căn cứ phân bổ vốn đầu tư công trong năm 2027 và các năm tiếp theo.