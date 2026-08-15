Y tế - Sức khỏe Tập trung kiểm tra việc bán thiết bị y tế cao hơn giá niêm yết Các tỉnh cần thực hiện công khai Danh sách tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thực hiện kê khai giá; địa chỉ, đầu mối, cách thức tiếp nhận văn bản kê khai giá và các biểu mẫu thực hiện.

Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT Scanner tại một Trung tâm y tế. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc quản lý giá thiết bị y tế, trong đó nhấn mạnh việc kịp thời phát hiện các trường hợp mức giá có biến động bất thường, có chênh lệch lớn.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương rà soát các tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn; ban hành mới hoặc cập nhật, bổ sung Danh sách tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thực hiện kê khai giá theo đúng quy định tại Điều 24 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP.

Các tỉnh cần thực hiện công khai Danh sách tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thực hiện kê khai giá; địa chỉ, đầu mối, cách thức tiếp nhận văn bản kê khai giá và các biểu mẫu thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị có liên quan đồng thời thông báo cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và gửi Bộ Tài chính để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Các tổ chức kinh doanh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, thông tin và mức giá kê khai; bảo đảm mức giá phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá và mặt bằng giá thị trường.

Các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin kê khai giá; kịp thời phát hiện các trường hợp mức giá có biến động bất thường, có chênh lệch lớn giữa các tổ chức kinh doanh hoặc có dấu hiệu không phù hợp với yếu tố hình thành giá và mặt bằng giá thị trường. Trường hợp cần thiết, yêu cầu tổ chức kinh doanh báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về mức giá kê khai; tổ chức kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng đề nghị định kỳ hằng năm và khi có phát sinh thay đổi, chủ động rà soát, cập nhật danh sách tổ chức kinh doanh thiết bị y tế thực hiện kê khai giá trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành.

Việc rà soát phải bảo đảm bổ sung kịp thời đối với tổ chức mới phát sinh hoạt động; điều chỉnh thông tin của tổ chức có thay đổi; đưa ra khỏi danh sách các tổ chức đã ngừng hoạt động hoặc không còn thuộc đối tượng kê khai giá. Danh sách sau khi cập nhật phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Các tỉnh cần giao cơ quan chuyên môn về y tế chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan tài chính, lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định về kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với thiết bị y tế trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, quản lý, tổng hợp và khai thác dữ liệu kê khai giá; từng bước chuẩn hóa dữ liệu để kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu về giá theo quy định.