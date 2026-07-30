Giáo dục - Đào tạo Tất bật tuyển sinh cho ngôi trường vùng biên Giữa những ngày hè, khi nhiều giáo viên đang nghỉ sau năm học, tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH và THCS) Quảng Trực, cán bộ, giáo viên vẫn tất bật tuyển sinh, chuẩn bị đón học sinh năm học 2026 - 2027.

Cô giáo Chu Thị Thanh hướng dẫn bà con nộp hồ sơ

Tất bật giữa những ngày hè

Những ngày này, không khí tại Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực) luôn khẩn trương. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang ngày đêm tập trung cho công tác tuyển sinh, phấn đấu hoàn thành tiếp nhận hồ sơ trước ngày 30/7 theo kế hoạch.

Tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, cô Chu Thị Thanh, giáo viên bộ môn Công nghệ, nhẹ nhàng, cẩn thận hướng dẫn từng phụ huynh. Hồ sơ nào còn thiếu, giấy tờ nào chưa đúng, cô kiên nhẫn giải thích để bà con hiểu và hoàn thiện. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi đây là đợt tuyển sinh đặc thù, với các nhóm đối tượng được quy định cụ thể.

Không chỉ làm việc trong giờ hành chính, nhiều cán bộ, giáo viên còn tranh thủ buổi trưa, buổi tối để tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn hồ sơ. Là nhân viên thư viện, đồng thời đảm nhiệm công tác văn thư và thư ký Hội đồng tuyển sinh, cô Đỗ Thị Thanh Vân gần như có mặt thường xuyên tại điểm tiếp nhận. “Bà con ở đây nhiều người đi làm từ sớm, về muộn nên nếu chỉ làm trong giờ hành chính thì rất khó sắp xếp thời gian đưa con đến làm hồ sơ. Vì vậy, chúng tôi cố gắng linh hoạt, bà con đến lúc nào thì tiếp nhận và hướng dẫn lúc đó. Có hôm chúng tôi làm xuyên trưa, có khi đến tối, miễn sao hỗ trợ được bà con và bảo đảm tiến độ chung”, cô Vân nói.

Sự tận tình của cán bộ, giáo viên cũng tạo được sự đồng thuận từ phụ huynh. Chị Thị Uyn, ở bon Bu Đăr chia sẻ: “Trong quá trình làm hồ sơ cho con, gia đình được cán bộ tuyển sinh hướng dẫn cụ thể, tận tình. Tôi và bà con rất phấn khởi khi con em mình từ nay có cơ hội học tập trong một ngôi trường mới, xây dựng khang trang”.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Quảng Trực tiếp nhận hồ sơ của người dân kể cả những giờ ngoài hành chính để kịp tiến độ.

Bảo đảm đúng đối tượng, tiến độ

Năm học 2026 - 2027, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Quảng Trực dự kiến tuyển 900 học sinh. Theo ông Hoàng Văn Trương - Hiệu trưởng nhà trường, Hội đồng tuyển sinh của trường có 15 thành viên. Tuy nhiên, trước khối lượng công việc lớn và yêu cầu hoàn thành tuyển sinh đúng tiến độ, trường đã huy động toàn thể cán bộ, viên chức trên tinh thần tự nguyện cùng tham gia hỗ trợ.

“Công tác tuyển sinh có những yêu cầu đặc thù, đòi hỏi thực hiện chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đến xác định đúng đối tượng, không bỏ sót các trường hợp yếu thế theo chính sách. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm tuyển sinh công khai, công bằng, đúng đối tượng và đúng quy định. Để hoàn thành tuyển sinh trước ngày 30/7, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm việc ngoài giờ và hỗ trợ nhau khi cần thiết”, ông Trương cho biết.

Rà soát nhu cầu học tập trên địa bàn có 1.600 em. Hiện nay Trường đã nhận hơn 1.099 hồ sơ trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 900 học sinh.

Cùng với nhà trường, chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương hoàn thành các phần việc được giao. Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của xã. Qua đó, góp phần bảo đảm tiến độ để ngôi trường đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

Sự tất bật của cán bộ, giáo viên Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Quảng Trực không chỉ nằm ở việc tiếp nhận, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, mà còn là quá trình chuẩn bị cho một khởi đầu mới của 900 học sinh vùng biên. Để ngôi trường mới sẵn sàng đón các em trong ngày khai giảng sắp tới.