Tate McRae gây sốt tại World Cup 2026: Tây Ban Nha đánh bại Bỉ tiến vào bán kết Nữ ca sĩ Tate McRae làm bùng nổ khán đài SoFi Stadium trước khi Mikel Merino ghi bàn thắng quyết định ở phút 88, đưa Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1.

World Cup 2026 không chỉ là đấu trường của những chiến thuật đỉnh cao mà còn là nơi giao thoa giữa bóng đá và văn hóa đại chúng. Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại SoFi Stadium đã sớm được hâm nóng không chỉ bởi tính chất căng thẳng của một trận loại trực tiếp mà còn nhờ sự xuất hiện đầy cuốn hút của đại sứ danh dự Tate McRae.

Màn xuất hiện làm bùng nổ khán đài SoFi Stadium

Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, toàn bộ ống kính truyền hình và hàng vạn khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào đường biên. Tate McRae, giọng ca 23 tuổi người Canada, đã thực hiện nghi thức mang bóng ra sân trong sự hò reo phấn khích. Với phong thái tự tin của một vũ công chuyên nghiệp, cô ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm của sự kiện.

Tate McRae trong vai trò đại sứ danh dự mang bóng ra sân trận tứ kết giữa Tây Ban Nha - Bỉ

Diện chiếc áo khoác thể thao croptop cá tính kết hợp cùng quần ống rộng, Tate McRae khéo léo khoe hình thể săn chắc – kết quả của nhiều năm rèn luyện vũ đạo cường độ cao. Trên các nền tảng mạng xã hội, khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền, nhiều người hâm mộ không ngần ngại ví von sự xuất hiện của cô như một "bàn thắng đẹp mắt" trước giờ bóng lăn.

Bản lĩnh của Tây Ban Nha và khoảnh khắc quyết định

Sau màn khởi đầu đầy hào hứng, trận đấu đã diễn ra đúng với kỳ vọng về một cuộc đối đầu đỉnh cao. Tây Ban Nha duy trì lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng, trong khi Bỉ tỏ ra nguy hiểm với những tình huống phản công sắc lẹm. Thế trận giằng co kéo dài đến tận những phút cuối cùng.

Bước ngoặt xảy đến ở phút 88, khi Mikel Merino thực hiện cú dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ đấu bò. Kết quả này chính thức đưa Tây Ban Nha vào bán kết, nơi họ sẽ chạm trán đội tuyển Pháp. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đại sứ, Tate McRae cũng đã nán lại khán đài VIP để theo dõi trọn vẹn màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở này.

Sức hút đa lĩnh vực của nữ nghệ sĩ Canada

Sự góp mặt của Tate McRae tại World Cup 2026 là minh chứng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của cô trong giới giải trí và thể thao. Trước đó, ngôi sao sinh năm 2003 đã ghi dấu ấn đậm nét khi tham gia chiến dịch quảng bá cho Thế vận hội Mùa đông Milan Cortina trên kênh NBC.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Tate McRae còn được ngưỡng mộ bởi lối sống năng động. Xuất thân là vũ công chuyên nghiệp từ chương trình "So You Think You Can Dance", cô duy trì chế độ tập luyện khắc nghiệt để giữ vững sắc vóc chuẩn chỉnh. Đời tư của cô cũng thu hút sự quan tâm lớn khi đang có mối tình ngọt ngào với Jack Hughes, siêu sao khúc côn cầu trên băng thuộc đội New Jersey Devils.

Chiến thắng trước Bỉ không chỉ khẳng định sức mạnh của Tây Ban Nha mà còn để lại những dư âm đẹp đẽ về một ngày hội bóng đá rực rỡ sắc màu tại Mỹ. Trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp dự kiến diễn ra vào lúc 2h ngày 15/7, hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu không thể bỏ lỡ.