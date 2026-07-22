Tàu hộ vệ Nga bắn đạn thật sát bờ biển Anh và tên lửa Patriot PAC-3 ACE giá rẻ Hải quân Nga diễn tập bắn đạn thật gần Plymouth dưới sự giám sát của Anh, trong khi Mỹ ra mắt tên lửa Patriot PAC-3 ACE với chi phí sản xuất giảm một nửa.

Tàu hộ vệ Neustrashimy của Hải quân Nga vừa thực hiện cuộc diễn tập bắn đạn thật tại khu vực cách Plymouth (Anh) khoảng 40 hải lý (74 km). Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các cường quốc quân sự đang đẩy mạnh tối ưu hóa chi phí vũ khí, điển hình là mẫu tên lửa Patriot mới của Mỹ và biến thể UAV tái sử dụng của Ukraine.

Tàu hộ vệ Nga diễn tập hỏa lực dưới sự giám sát của Hải quân Anh

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh, tàu tuần tra HMS Tyne đã thực hiện bám sát tàu hộ vệ Neustrashimy thuộc Hạm đội Baltic trong suốt hành trình di chuyển qua vùng tiếp cận tây nam nước Anh. Sau khi phía Nga thông báo ý định diễn tập bắn pháo, HMS Tyne đã duy trì khoảng cách an toàn để theo dõi sát sao cuộc diễn tập kéo dài khoảng 30 phút.

Tàu tuần tra HMS Tyne của hải quân Hoàng gia Anh bám sát tàu hộ vệ Nga ngoài khơi Plymouth. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Tàu Neustrashimy là chiếc đầu tiên thuộc lớp Project 11540 Yastreb, vừa trở lại hoạt động vào năm 2023 sau đợt đại tu lớn. Con tàu dài 129,6 m với lượng giãn nước đầy tải 4.318 tấn, sở hữu hệ thống vũ khí đa dạng bao gồm pháo hải quân 100 mm, 32 tên lửa phòng không Kinzhal và các tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Kashtan. Ngược lại, tàu HMS Tyne của Anh có kích thước khiêm tốn hơn với chiều dài 79,5 m và vũ khí tự vệ hạn chế, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giám sát và bảo vệ an ninh quốc gia.

Lockheed Martin ra mắt tên lửa Patriot PAC-3 ACE giá rẻ

Tại triển lãm hàng không Farnborough, tập đoàn Lockheed Martin đã giới thiệu PAC-3 ACE, một biến thể tên lửa đánh chặn mới cho hệ thống Patriot. Điểm đột phá của mẫu đạn này là chi phí sản xuất dự kiến chỉ khoảng 2 triệu USD mỗi quả, giảm một nửa so với phiên bản PAC-3 MSE hiện nay.

Tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE mới của Lockheed Martin, phiên bản giá rẻ dựa trên PAC-3 MSE. Ảnh: Lockheed Martin

Để đạt được mức giá cạnh tranh, các chuyên gia quân sự nhận định Lockheed Martin có thể đã lược bỏ hệ thống động cơ đẩy chuyển hướng (ACS) và thay đổi cấu trúc đầu dò radar. Dù vậy, PAC-3 ACE vẫn được thiết kế để tương thích hoàn toàn với các bệ phóng Patriot hiện có và có khả năng đánh chặn các mục tiêu đạn đạo tầm ngắn đến trung ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Việc phát triển dòng tên lửa này hướng tới mục tiêu sản xuất hàng loạt cùng các đối tác châu Âu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đạn dược rất lớn tại các vùng xung đột.

Ukraine cải tiến UAV Liutyi thành nền tảng mang tên lửa tái sử dụng

Tập đoàn Ukroboronprom của Ukraine đã gây chú ý khi trình làng biến thể tái sử dụng của UAV An-196 Liutyi. Trước đây, Liutyi được biết đến là dòng drone cảm tử tầm xa, nhưng phiên bản mới đã chuyển đổi thành một bệ phóng trên không có khả năng quay về căn cứ sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Biến thể tái sử dụng của UAV An-196 Liutyi mang mô hình 4 tên lửa hành trình, trưng bày tại triển lãm Farnborough. Ảnh: Oboronka

Mẫu UAV này được trang bị 4 tên lửa hành trình cỡ nhỏ với tầm bắn khoảng 200 km và tốc độ bay trên 500 km/h. Chiến thuật này cho phép Ukraine phóng vũ khí từ ngoài tầm hỏa lực phòng không của đối phương, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành bằng cách tái sử dụng khung thân UAV cho nhiều lần xuất kích khác nhau. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng ưu tiên các nền tảng linh hoạt và đa năng trong tác chiến hiện đại.