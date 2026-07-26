Tàu một ray tự cân bằng Monocab thử nghiệm đường ray đơn mới làm xe đưa đón nội khu Dự án tàu một ray tự cân bằng Monocab vừa thử nghiệm mô hình xe đưa đón nội khu trên đường ray riêng, mở ra giải pháp giao thông đô thị diện tích nhỏ.

Nhóm nghiên cứu phát triển công nghệ Monocab đã chính thức đưa vào vận hành tuyến đường thử nghiệm đầu tiên dành cho mô hình xe đưa đón nội khu (campus shuttle). Khác với ý tưởng ban đầu là chạy trên các tuyến đường sắt cũ đã bỏ hoang, phiên bản mới sử dụng một tuyến đường ray đơn được xây dựng độc lập. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa không gian lắp đặt, đồng thời giải quyết các rắc rối kỹ thuật phát sinh khi phải cải tạo hạ tầng đường sắt truyền thống.

Monocab campus shuttle trên đoạn đường thử nghiệm 20 mét

Thử nghiệm thực tế tại Innovation Campus Lemgo

Mẫu xe thử nghiệm đầu tiên có tên gọi "Thusnelda" hiện đang hoạt động trên đoạn đường ray dài 20 mét tại Innovation Campus Lemgo thuộc Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences and Arts (TH OWL). Theo kế hoạch, một tuyến đường dài 300 mét phức tạp hơn, bao gồm các đoạn đường cong và độ dốc, sẽ được khởi công vào mùa thu và dự kiến hoàn thành trước cuối năm nay.

Việc xây dựng tuyến đường ray đơn mới mang lại lợi thế lớn về mặt mặt bằng nhờ kích thước nhỏ gọn. Nhờ khả năng tự cân bằng trên một thanh ray duy nhất, Monocab có thể di chuyển linh hoạt trong các khuôn viên trường đại học hoặc khu đô thị đông đúc mà không chiếm nhiều diện tích. Ban đầu, xe có thể di chuyển theo dạng vòng lặp kín hoặc di chuyển tiến - lùi trên một đoạn đường cố định.

Bài toán kỹ thuật về hệ thống chuyển làn và thiết kế bất đối xứng

Mặc dù mở ra tiềm năng lớn, công nghệ này vẫn phải vượt qua những rào cản kỹ thuật không nhỏ. Theo báo cáo từ nghiên cứu của Tiến sĩ Jürgen Brunsing tại TU Darmstadt, việc thiết kế các bộ ghi (hệ thống chuyển làn) cho tàu một ray tự cân bằng là một thách thức vô cùng phức tạp.

Dự án hiện đã nhận được nguồn tài trợ trị giá 5,12 triệu USD. Viện Fraunhofer IOSB-INA cùng các bên liên quan đang đặt mục tiêu trình diễn thành công hệ thống chuyển làn dành riêng cho Monocab trước cuối tháng 11 năm 2026. Bên cạnh đó, do sở hữu thiết kế bất đối xứng để tối ưu không gian khi hai xe vượt nhau trên đường sắt đôi, phương tiện này cần có vòng quay đầu hoặc bàn xoay nếu muốn vận hành hai chiều trên các tuyến đường ray đơn độc lập.

Lộ trình phát triển và thương mại hóa

Hiện tại, hệ thống Monocab đã đạt Mức độ sẵn sàng công nghệ TRL 5 (thử nghiệm trong môi trường vận hành). Việc triển khai mô hình xe đưa đón nội khu chính là bước đệm để công nghệ tiến tới TRL 6 (mô hình thử nghiệm hoàn chỉnh trong môi trường vận hành).

Theo lộ trình phát triển, nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ đưa hệ thống đạt chuẩn TRL 8 hoặc TRL 9 trên tuyến đường sắt bỏ hoang ở Extertal trong giai đoạn 2028–2030. Trước đó, công nghệ Monocab dự kiến sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Giao thông Quốc tế InnoTrans 2026 ở Berlin và chính thức đưa vào phục vụ du khách tại Triển lãm Sân vườn Quốc tế (IGA) khởi tranh từ tháng 4 năm 2027.