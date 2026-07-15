Tây Ban Nha 2-0 Pháp: Lamine Yamal rực sáng và tranh cãi thoát thẻ phạt Đánh bại Pháp với tỷ số 2-0, Tây Ban Nha chính thức ghi tên vào chung kết World Cup 2026. Trận đấu để lại dư âm lớn với pha va chạm giữa Lamine Yamal và Kylian Mbappe khiến nội bộ Les Bleus phẫn nộ.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới, mà còn là minh chứng cho sự thống trị tuyệt đối của "La Roja" trước đối thủ duyên nợ trong những năm gần đây. Với thắng lợi thuyết phục 2-0, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã chính thức tiễn nhà đương kim Á quân thế giới dừng bước, đồng thời thiết lập một cột mốc lịch sử đầy ấn tượng.

Trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Pháp kết thúc với thắng lợi 2-0 nghiêng về La Roja. CĐV Pháp có quyền thất vọng với màn thể hiện của dàn siêu sao trên hàng công trận này. Ảnh: Getty Images.

Sự lấn lướt của La Roja và bước ngoặt sớm

Ngay từ những phút đầu tiên, Tây Ban Nha đã chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc, đẩy hàng phòng ngự của Pháp vào thế chống đỡ vất vả. Bước ngoặt của trận đấu đến từ rất sớm ở phút thứ 22. Tài năng trẻ Lamine Yamal, trong một pha đi bóng lắt léo, đã buộc Lucas Digne phải phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Trên chấm phạt đền, Mikel Oyarzabal không mắc bất cứ sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp Tây Ban Nha càng chơi càng tự tin, trong khi Pháp tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Unai Simon.

Tây Ban Nha đã sớm thiết lập thế trận áp đảo. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente mở tỷ số ở phút 22 nhờ quả phạt đền thành công của Mikel Oyarzabal. Ảnh: Getty Images

Tâm điểm tranh cãi: Pha va chạm giữa Yamal và Mbappe

Trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết trong hiệp thi đấu thứ hai với những tình huống va chạm nảy lửa. Đỉnh điểm của sự kịch tính xuất hiện ở phút 77, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha.

Trận đấu không thiếu những tình huống va chạm nảy lửa giữa cầu thủ hai đội. Một tình huống gây tranh cãi xuất hiện trong hiệp 2. Ảnh: Getty Images

Trong một nỗ lực ngăn chặn pha phản công của Pháp, Lamine Yamal đã thực hiện cú xoạc bóng từ phía sau nhắm thẳng vào chân của Kylian Mbappe. Cú tắc bóng khiến siêu sao 27 tuổi ngã gục ngay lập tức và ôm chặt cổ chân trong đau đớn. Những hình ảnh quay chậm cho thấy đây là một pha vào bóng nguy hiểm, có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Phút 77, Lamine Yamal có pha xoạc bóng từ phía sau, nhắm thẳng vào chân của Kylian Mbappe khiến tiền đạo 27 tuổi ngã gục xuống sân. Ảnh: The Sun.

Tuy nhiên, quyết định của trọng tài chính Ivan Barton đã gây ngỡ ngàng cho tất cả. Ông ra hiệu cho trận đấu tiếp tục và không đưa ra bất kỳ án phạt thẻ nào cho cầu thủ trẻ bên phía Tây Ban Nha. Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Pháp.

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của pha va chạm, trọng tài chính Ivan Barton đã gây sốc khi ra hiệu cho trận đấu tiếp tục và không rút ra bất cứ tấm thẻ phạt nào. Ảnh: Getty Images

Bên ngoài đường biên, HLV Didier Deschamps đã không thể giữ được bình tĩnh. Vị chiến lược gia người Pháp liên tục khiếu nại với trọng tài bàn nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Sự phẫn nộ của ông phản ánh nỗi thất vọng chung của Les Bleus trong một ngày thi đấu dưới sức.

Quyết định này như "đổ thêm dầu vào lửa", khiến HLV Didier Deschamps gần như phát điên bên ngoài đường biên. Ảnh: Getty Images

Màn trình diễn trái ngược của các ngôi sao

Lamine Yamal một lần nữa chứng minh tại sao anh là tương lai của bóng đá thế giới. Với điểm số 7.3 từ Fotmob, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona không chỉ mang về quả phạt đền mà còn là nguồn cảm hứng trong mọi đợt lên bóng của Tây Ban Nha. Sự năng nổ và kỹ thuật của Yamal đã khiến hàng thủ Pháp có một ngày làm việc cực kỳ vất vả.

Trang Fotmob chấm Yamal thang điểm 7.3 trên 10. Ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu trọn 90 phút, mang về 1 quả phạt đền cho đội nhà. Ảnh: Getty Images

Ngược lại, Kylian Mbappe đã có một trận đấu đáng quên. Trước hệ thống phòng ngự kín kẽ và bọc lót tốt của La Roja, tân binh của Real Madrid gần như bị cô lập. Những nỗ lực cá nhân của Mbappe đều không mang lại hiệu quả, khép lại một giải đấu không như ý của thủ quân đội tuyển Pháp.

Tình huống tranh bóng giữa Mbappe và Yamal. Mbappe trong ngày thi đấu nhạt nhòa trước hàng thủ kín kẽ của La Roja. Ảnh: Getty Images

Ám ảnh của người Pháp và cột mốc lịch sử của Tây Ban Nha

Thắng lợi này giúp Tây Ban Nha thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: đánh bại đội tuyển Pháp trong ba giải đấu lớn liên tiếp ở ba mùa hè (Euro 2024, Nations League 2025 và World Cup 2026). Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển giao quyền lực tại châu Âu, khi lối chơi tập thể và khoa học của người Tây Ban Nha đang tỏ ra ưu việt hơn dàn sao của người Pháp.

Với kết quả này, Tây Ban Nha đã thiết lập một cột mốc đáng nể khi đánh bại Pháp trong ba mùa hè liên tiếp. Ảnh: Getty Images

Trong khi Tây Ban Nha hân hoan chuẩn bị cho trận chung kết, Pháp sẽ phải xốc lại tinh thần để bước vào trận tranh hạng ba. Đối thủ của thầy trò HLV Deschamps sẽ là đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa Argentina và Anh.

Pháp sẽ có trận đấu tranh hạng ba World Cup. Đối thủ của họ là đội thua ở cặp đấu Argentina vs Anh. Ảnh: Sky Sports.

Thất bại này chắc chắn sẽ để lại nhiều bài học cho bóng đá Pháp, đặc biệt là cách vận hành lối chơi khi các ngôi sao chủ chốt bị phong tỏa. Còn với Tây Ban Nha, họ đang đứng trước cơ hội lớn để một lần nữa bước lên đỉnh thế giới với một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng và bản lĩnh.