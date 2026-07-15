Tây Ban Nha 2-0 Pháp: Mbappe im tiếng, Les Bleus dừng bước tại bán kết World Cup 2026 Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha phơi bày sự bế tắc của Kylian Mbappe và những lỗ hổng nơi hệ thống phòng ngự, khiến đoàn quân của HLV Didier Deschamps chính thức lỡ hẹn với trận chung kết World Cup 2026.

Giấc mơ chinh phục đỉnh cao World Cup 2026 của đội tuyển Pháp đã chính thức khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại vòng bán kết. Trong một ngày mà các ngôi sao tấn công như Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele hoàn toàn bị phong tỏa, những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ đã khiến "Les Bleus" phải trả giá đắt. Hai bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro đã tiễn đội bóng áo Lam rời giải đấu trong sự thất vọng tột cùng.

Hàng thủ lung lay và bước ngoặt mang tên Saliba

Hệ thống phòng ngự vốn là điểm tựa của Pháp đã có một ngày thi đấu dưới sức. Việc William Saliba phải rời sân sớm ngay từ phút 30 do chấn thương đã làm xáo trộn hoàn toàn những tính toán chiến thuật của HLV Didier Deschamps. Trước đó, sự lỏng lẻo ở hai hành lang cánh đã bắt đầu lộ rõ khi các hậu vệ biên không thể kiểm soát được sức ép từ phía Tây Ban Nha.

Mike Maignan (5.7): Không có nhiều cơ hội để cứu thua trong thất bại của "Les Bleus". Ảnh: Getty Images

Jules Kounde thường xuyên để lộ khoảng trống cho Marc Cucurella khai thác, trong khi ở cánh đối diện, Lucas Digne đã có một trận đấu đáng quên. Sai lầm sơ đẳng của hậu vệ này khi phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm không chỉ dẫn đến quả phạt đền mà còn đánh sập tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Lucas Digne (5.5): Mắc sai lầm trực tiếp khi phạm lỗi với Lamine Yamal dẫn đến quả phạt đền. Ảnh: Getty Images

Kylian Mbappe và sự bế tắc của hàng công

Đáng chú ý nhất trong thất bại này là màn trình diễn mờ nhạt của thủ quân Kylian Mbappe. Siêu sao sinh năm 1998 bị các hậu vệ Tây Ban Nha phong tỏa chặt chẽ và gần như không có không gian để thực hiện những pha bứt tốc sở trường. Trong suốt 90 phút, Mbappe chỉ có duy nhất một cơ hội dứt điểm rõ rệt nhưng lại đưa bóng đi không chính xác.

Kylian Mbappe (5.9): Bị phong tỏa chặt chẽ, không thể tạo nên sự khác biệt trước hàng thủ đối phương. Ảnh: Getty Images

Sự thiếu hiệu quả không chỉ dừng lại ở Mbappe. Ousmane Dembele và Michael Olise cũng có một ngày thi đấu thiếu cảm giác bóng. Những pha xử lý cuối cùng của các ngôi sao tấn công bên phía Pháp thường xuyên thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết để xuyên phá hàng phòng ngự kỷ luật của "La Roja".

Chấm điểm chi tiết đội tuyển Pháp

Dưới đây là điểm số chi tiết cho màn trình diễn của các cầu thủ Pháp trong trận bán kết đầy thất vọng này:

Cầu thủ Điểm số Ghi chú chính Aurelien Tchouameni 6.3 Thi đấu năng nổ, là điểm sáng hiếm hoi ở tuyến giữa. Michael Olise 6.2 Gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ Tây Ban Nha. Bradley Barcola 6.4 Nỗ lực trong hiệp hai nhưng không đủ xoay chuyển cục diện. Adrien Rabiot 5.6 Nhận thẻ vàng sớm và đánh mất sự tự tin. William Saliba 5.7 Phải rời sân sớm từ phút 30 do chấn thương. Dayot Upamecano 5.9 Có một vài tình huống giải nguy quan trọng.

Chấm điểm tuyển Pháp sau trận thua Tây Ban Nha. Ảnh: Bongda.com.vn.

Thất bại này để lại nhiều dấu hỏi về tương lai của đội tuyển Pháp dưới thời HLV Didier Deschamps. Dù sở hữu dàn siêu sao hàng đầu thế giới, việc thiếu đi một lối chơi gắn kết và sự phụ thuộc quá lớn vào Mbappe đã khiến "Les Bleus" phải dừng bước trước một Tây Ban Nha chơi bóng đầy khoa học và thực dụng.