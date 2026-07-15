Tây Ban Nha 2-0 Pháp: Rodri và Fabian Ruiz 'hủy diệt' tuyến giữa Les Bleus tại World Cup 2026 Sự xuất sắc của bộ đôi Rodri - Fabian Ruiz giúp Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn tuyển Pháp trong trận bán kết tại Texas, chính thức ghi tên vào trận chung kết World Cup 2026.

Trận bán kết World Cup 2026 tại Texas đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho Tây Ban Nha. Cuộc đối đầu giữa hai thế lực hàng đầu thế giới đã được định đoạt bởi bộ não chiến thuật của HLV Luis de la Fuente. Ông thiết lập một kế hoạch hoàn hảo để khắc chế sức mạnh của tuyển Pháp, và chìa khóa cho thắng lợi này nằm trọn ở sự xuất sắc của bộ đôi tiền vệ trung tâm Rodri và Fabian Ruiz.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Tây Ban Nha đã thi đấu xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

'Gọng kìm' Rodri - Fabian Ruiz bóp nghẹt tuyến giữa tuyển Pháp

Mang đẳng cấp của những tiền vệ hàng đầu châu Âu đến Arlington, Rodri và Fabian Ruiz đã thể hiện một sự phối hợp vô cùng ăn ý. Họ thay phiên nhau tạo áp lực, biến tuyến giữa của tuyển Pháp thành những cỗ máy vội vã phất bóng cầu may. Khả năng kiểm soát nhịp độ tuyệt vời của hai cầu thủ này giúp nhiệm vụ theo kèm Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele của các hậu vệ biên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Dù Pedro Porro và Marc Cucurella đã thi đấu tốt, nhưng chính hai người đàn anh án ngữ phía trên mới là nền tảng vững chắc nhất cho hệ thống phòng ngự của La Roja. Sự lọc lõi của bộ đôi này khiến Mbappe trải qua một ngày thi đấu đầy bế tắc. Dù vẫn là người rê dắt và dứt điểm nhiều nhất trên sân, tiền đạo người Pháp hiếm khi xuất hiện ở những vị trí có thể định đoạt trận đấu.

Thống kê áp đảo của các tiền vệ Tây Ban Nha

Các con số thống kê sau trận đấu đã chứng minh rõ sự vượt trội của tuyến giữa Tây Ban Nha. Trong 77 phút góp mặt trên sân, Fabian Ruiz đã giành chiến thắng 5/7 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 7 lần thu hồi bóng và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Trong khi đó, Rodri thi đấu trọn vẹn 90 phút và thể hiện tầm ảnh hưởng tuyệt đối. Anh có tới 82 tình huống chạm bóng, giành chiến thắng trong 11/16 pha tranh chấp (cao nhất trận đấu), đồng thời chủ động vây ráp khiến đối phương liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn.

La Roja áp đảo hoàn toàn đối thủ. Ảnh: Getty Images.

Sự sụp đổ của hệ thống nhân sự bên phía tuyển Pháp

Ở chiều ngược lại, tuyến giữa của HLV Didier Deschamps hoàn toàn gãy vụn. Tấm thẻ vàng từ sớm của Adrien Rabiot buộc anh phải rời sân ngay sau giờ nghỉ. Những người đóng thế như Manu Kone cùng Aurelien Tchouameni hoàn toàn bất lực trong việc tìm thấy sợi dây liên kết với hàng công, khiến bóng không thể luân chuyển đến vị trí của Dembele hay Olise.

Tổn thất của tuyển Pháp càng thêm nặng nề khi trung vệ William Saliba dính chấn thương và phải rời sân sớm, làm mất đi một nhân tố quan trọng trong việc phát triển bóng từ tuyến dưới. Nhờ việc làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, các mũi tấn công của Tây Ban Nha như Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena hay Mikel Oyarzabal thoải mái khai thác những khoảng trống để đe dọa khung thành đối thủ.

Với chiến thắng này, đội bóng xứ bò tót sẽ bước vào trận chung kết gặp Anh hoặc Argentina với lợi thế nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày. Sở hữu sức mạnh tập thể đồng đều cùng tuyến giữa áp đảo, Tây Ban Nha đang hướng tới mục tiêu giành chức vô địch thế giới lần thứ ba trong lịch sử.